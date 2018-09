Leipzig

Am 27. Oktober geben sich die besten Tanzpaare der Welt die Ehre in Leipzig. Nach den Weltmeisterschaften in den letzten Jahren steigt auf der Neuen Messe der „Super Grand Prix 2018“ – ein internationales Tanzsport-Event der 20 weltbesten Standard- und Lateinpaare. Neben Samba, Rumba und dem Tango stehen auch Show-Acts und Publikumstänze zur Musik der Dresdner Galaband „Fridtjof Laubner“ auf dem Programm. Außerdem gibt es für die Leser auch diesmal wieder etwas zu gewinnen: Die Tanzschule Oli & Tina lädt ein zum Workshop am 7. Oktober von 11 bis 12.30 Uhr in der LVZ-Kuppel.

Mit Perry Bräutigam, ehemaliger Fußballtorwart vom FC Carl Zeiss Jena und heute Markenbotschafter des Bundesligisten RB Leipzig, hat trotz seiner Vorliebe für das runde Leder auch das Tanzen für sich entdeckt – zumindest etwas.

„Früher war Training wichtiger als Tanzstunde“, so der gebürtige Altenburger. Als er vor acht Jahren seine Lebensgefährtin Kerstin Gottschalk kennenlernte, kam Bewegung in sein Leben. Die ehemalige Leistungsturnerin, eine begeisterte Tänzerin, war federführend beim ersten Promi-Tanzwettstreit 2013 in Leipzig. Nach „Let’s Dance Leipzig“ folgte „Star Dance Leipzig“, weil es Stress wegen des ursprünglichen Namens gab.

LVZ-Leser können Tanz-Workshop gewinnen Auch in diesem Jahr heißt es: Wir machen Sie fit für das Tanz-Event! Die Tanzschule Oli & Tina wird am 7. Oktober von 11 bis 12.30 Uhr einen Workshop in der LVZ-Kuppel veranstalten und dabei Tricks und Tipps zu den beliebtesten Tänzen verraten. Insgesamt können 20 Paare teilnehmen. Und das Beste: Alle werden nach dem Workshop auch zum Grand-Prix der Profitänzer eingeladen und werden am 27. Oktober auf der Neuen Messe einen kleinen Auftritt haben. Bitte bewerben Sie sich bis 4. Oktober kurz per E-Mail an folgende Adresse: Gewinnspiele@lvz.de Stichwort: Tanz-Workshop Viel Erfolg!

Beim Training der prominenten Paare hatte auch Tanzjuror Joachim Llambi vorbeigeschaut und seine spöttischen Sprüche abgelassen. Der RB-Mann lernte den ehemaligen professionellen Turniertänzer und Moderator auf einer Meißner Ballnacht persönlich kennen. „Seitdem schaue ich seine Sendungen im Fernsehen“, erzählt Perry, der auch mit Tanzprofi Oliver Thalheim befreundet ist. Mit dem Tanzsport verbindet der Wahl-Leipziger Anmut, Grazie und Temperament. „Tango ist mein Lieblingstanz, weil es da so schön knistert“, sagt er. Seine zukünftige Ehefrau, die von ihrem Bräutigam übrigens an diesem Freitag zum Traualtar geführt wird, meint, dass ihr Mann tanzen kann – aber meist nicht will.

Den 27. Oktober haben beide dick im Kalender angestrichen. Der 55-Jährige freut sich schon jetzt auf den hochkarätig besetzten Grand-Prix in Leipzig: „Da sind wir auf jeden Fall dabei. So eine Veranstaltung lassen wir uns nicht entgehen.“ Zu seinem Outfit konnte der Ex-Fußballer allerdings noch keine endgültige Aussage treffen: „Da frage ich den Oli.“

Von Regina Katzer