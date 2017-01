Leipzig. Schönes Bild im Leipziger Gondwanaland: Die Tapir-Familie mit Mutter Leila, Jungtier Ketiga und Vater Copasih sind wieder in einem Gehege vereint. Das ist durchaus nicht selbstverständlich, wie der Zoo Leipzig am Donnerstag mitteilt. Schabrackentapire sind nämlich eigentlich Einzelgänger, und in der Natur kümmert sich nur das Weibchen um die Aufzucht des Nachwuchses.

Bislang war Copasih deshalb auch von dem kleinen Ketiga, der im Juni geboren wurde, und Leila getrennt. In einer angrenzenden Anlage hatte er Sichtkontakt zu beiden. Bis jetzt: „Wir sind in der glücklichen Lage, dass sich unsere erwachsenen Tiere sehr gut verstehen“, so Kurator Fabian Schmidt. Deshalb habe der Zoo die Zusammenführung gewagt – und sei mit einem harmonischen Bild der drei Tapire belohnt worden.

Ob der erste Eindruck hält, müsse sich jetzt erst zeigen. Knackpunkt ist das Vater-Sohn-Verhältnis. Mit Jungtier Kedua funktionierte das nicht: Er habe seinem Vater zu wenig Respekt entgegengebracht. Deshalb sei die Vergesellschaftung auf Dauer nicht möglich gewesen. Der 2014 in Leipzig geborene Kedua hat im Juli 2016 eine neue Heimat im französischen Zoo von Lisieux gefunden. Dort soll er wiederum für Nachwuchs sorgen.

Innerhalb des Leipziger Zoos gab es ebenfalls einen Umzug: Die Schneeleoparden Laura und Onegin werden nicht mehr in den traditionellen Käfigen zu sehen sein. Sie leben nun im rückwärtigen Bereich der Tiger-Taiga, wo sie sich den Platz mit sibirischen Großkatzen teilen. Die Besucher müssen bis zum Sommer auf die Tiere verzichten: Sie werden erst wieder für das Publikum zu sehen sein, wenn die neue Hochgebirgs-Szenerie „Himalaya“ eröffnet wird.

Von Evelyn ter Vehn