Leipzig. Mehrere tausend Besucher sind am Sonnabend zum 90. Geburtstag des Flughafens Leipzig-Halle gekommen. Auf insgesamt drei Eventflächen hatten die die Veranstalter ein umfangreiches Programm organisiert, von Technikschau über Unterhaltung bis zu hin zu Mitmachaktionen für Kinder.

Bei der Luftfahrtausstellung werden unter anderem eine Antonov 124, ein DHL Fracht-Airbus A300 und ein Awac-Aufklärungsflugzeug der Bundeswehr gezeigt. Das Fest wird am Sonntag fortgesetzt, auch dann haben Interessierte noch einmal die Möglichkeit, die Maschinen anzuschauen.

Der Flughafen in Schkeuditz wurde am 18. April 1927 eröffnet. Die erste Maschine landete am 25. April auf dem damaligen Mitteldeutschen Zentralflughafen.

chg