Leipzig

Auf der neuen Messe in Leipzig ertönt dieser Tage wieder lautes Gegacker: Am Donnerstag wurde dort in drei Hallen die 122. Lipsia-Bundesschau für Rassegeflügel eröffnet. Parallel findet die Bundesschau „Nationale“ statt. Tausende Tiere sind noch bis Sonntag bei der weltgrößten Messe zu bestaunen – von der Warzenente bis zum Bielefelder Zwerghuhn.

Zur Galerie Tausende teils exotische Geflügelrassen und verschiedenste Kaninchen sind bis Sonntag bei der Schau „Lipsia“ in Leipzig zu sehen.

Leipzig ist Hochburg der Geflügelzüchter

Die Züchter kommen aus der ganzen Welt, um ihre Tiere zu präsentieren. Aus Kalifornien ist Tom Moss eingeflogen, der für ein US-Fachmagazin über Tauben berichtet.

Leipzig ist Hochburg der Geflügelzüchter, der hiesige Verein feiert im März sein 150. Bestehen. Zwei der drei großen, anerkannten Bundes-Züchter-Schauen laufen bis Sonntag in Leipzig parallel. Die Teilnehmerzahlen sind so hoch wie lange nicht, Interessenten von fünf Kontinenten haben sich angemeldet. Die Tageskarte kostet 8 Euro, Dauerkarten sind für 20 Euro erhältlich.

