Tausende Leipziger entdecken verborgene Orte der Messestadt

Leipzig. Tausende Leipziger sind am Sonntag zum "Tag des offenen Denkmals" in der Messestadt in verborgene und verlassene Gebäude geströmt, um einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Unter anderem konnten Interessierte im alten Stadtbad oder im Capa-Haus auf Spurensuche aus vergangenen Zeiten gehen. Aber auch beispielsweise das Neue Rathaus, die Galopprennbahn Scheibenholz oder das Westwerk haben ihre Tore geöffnet und vielen Leipzigern gezeigt, was sich sonst oft im Stillen abspielt.

In ganz Deutschland hat der "Tag des offenen Denkmals" hat am Sonntag rund 3,5 Millionen Besucher angelockt. So viele Menschen hätten die Veranstalter bei den Denkmälern und Themenführungen gezählt, teilte der Veranstalter Deutsche Stiftung Denkmalschutz mit.

Der "Tag des offenen Denkmals" hat am Sonntag auch in Leipzig Tausende in sonst verborgene und verlassene Gebäude gezogen. Zur Bildergalerie

Bundesbauministerin Barbara Hendricks hatte den Tag am Vormittag in Oldenburg eröffnet. "Die über eine Million Denkmäler in Deutschland sind Ausdruck unserer Identität und Geschichte", betonte die SPD-Politikerin. "Sie bieten in unserer heutigen schnelllebigen Zeit einen Anker der Selbstreflexion."

LVZ