Leipzig

Leipzig. Mehrere Tausend Menschen demonstrieren zur Stunde in Leipzig gegen Geschlechter-Stereotypisierung, Nationalismus, Rassismus, Antisemitismus, Sexismus und Hass auf Schwule, Lesben, Bisexuelle und Transgender demonstriert. Der überaus bunte Protestmarsch war Teil der Gedenkwoche zum „Christopher Street Day 2018“ (CSD).

Zudem stehen am Samstag auch ein großes CSD-Straßenfest rings um den Markt mit musikalischem Programm und die Abschlussveranstaltung „Pride Ball“ ab 21 im Plagwitzer Täubchenthal auf dem Programm.

Mehrere Tausend Menschen haben am Samstag in Leipzig auf der CSD-Parade gegen Geschlechter-Stereotypisierung, Nationalismus, Rassismus, Antisemitismus, Sexismus und Hass auf Schwule, Lesben, Bisexuelle und Transgender demonstriert.

Die schillernde CSD-Parade führte vom Markt über Grimmaische und Reichsstraße in Richtung Bahnhof, von dort über den Kurt-Masur-Platz auf den südlichen Innenstadtring, vom Simsonplatz ins Musikviertel und danach in Richtung Wilhelm-Leuschner-Platz und wieder zurück in die Leipziger City.

Der Leipziger CSD findet jährlich seit 2004 statt und ist Teil einer weltweiten Initiative. Mit den Veranstaltungen soll an einen queeren Aufstand rings um die New Yorker Christopher Street im Jahr 1969 erinnert werden. Nach gewalttätigen Razzien an schwulen Treffpunkten und in Szenebars der Stadt lieferte sich damals die queere Subkultur tagelang Straßenschlachten mit der New Yorker Polizei. Im Jahr darauf fand in Erinnerung an die Opfer erstmals der „Christopher Street Liberation Day“ in der US-Metropole statt.

In Deutschland wird dem CSD seit 1972 gedacht. Die größte jährliche CSD-Parade mit mehr als einer Millionen Teilnehmern findet in Köln statt. In Berlin und Hamburg sind regelmäßige mehrere Hunderttausende dabei. Zur Parade in Leipzig kamen im vergangenen 7000 Menschen zusammen.

