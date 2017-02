Leipzig. Tausende sächsische Lehrer sind in Dresden für ein höheres Gehalt auf die Straße gegangen. Zu dem Warnstreik hatten die Lehrergewerkschaften aufgerufen. Nach Angaben des Sächsischen Lehrerverbandes (SLV) zogen am Mittwoch mehr als 6000 Mitglieder durch die Dresdner Innenstadt bis vor das Finanzministerium. Dort trafen sie auf die Kollegen, die von den Gewerkschaften Erziehung und Wissenschaft (GEW) und Verdi vertreten werden.

Schätzungen zufolge nahmen an dem Demozug vom Postplatz bis zum Kultus- und Finanzministerium am Carolaplatz rund 2000 bis 3000 Lehrer teil. Mehr als 50 Busse des Sächsischen Lehrerverbandes hätten Pädagogen aus allen Teilen des Landes nach Dresden gebracht, so der SLV. Insgesamt beteiligten sich laut SLV mehr als 10.000 Lehrer an den Protesten. Sie wollen damit den Druck bei den bislang erfolglosen Tarifverhandlungen erhöhen. Die Gewerkschaften fordern unter anderem sechs Prozent mehr Geld und die Einführung einer zusätzlichen „Erfahrungsstufe 6“ in den oberen Entgeltgruppen.

Streikende Lehrer des Leipziger Johannes-Kepler-Gymnasium am Mittwochmorgen vor ihrer Abfahrt zur Demo nach Dresden. Quelle: André Kempner

In Leipzig und in vielen anderen Kommunen in Sachsen fiel aufgrund des Warnstreiks am Mittwoch der Schulunterricht aus. Für betroffene Eltern gab es in der Regel Not- oder Hortbetreuung. An drei Vierteln aller öffentlichen Schulen im Freistaat habe kein regulärer Unterricht stattgefunden, hieß es.

Von LVZ