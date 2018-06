Leipzig

Mehr als 3500 Unterstützer hat die Petition für sicheren Radverkehr in der Leipziger Jahnallee mittlerweile. Die Zeichnungsfrist werde nun wegen der Ferien bis zum 20. August verlängert, teilten die Initiatoren am Freitag mit.

Autos und Lastwagen, Straßenbahn und Radfahrer mühen sich durch die lebendige Geschäftsstraße. Immer wieder ereigneten sich tragische Unfälle mit Fahrradfahrern und Straßenbahn auf der inneren Jahnallee. Zuletzt wurden eine 47-jährige Frau nach einem Sturz im Gleisbereich und ein 17-Jähriger am Waldplatz schwer verletzt.

Die „Fahrradfreunde Leipzig“ fordern in der Petition eine „protected bikelane“ – also eine durch Blumenkübel oder Poller geschützte Fahrradspur auf Straßenniveau. Der Umweltverbund Ökolöwe hatte bereits skizziert, wie der Straßenquerschnitt mit gesicherten Radfahrstreifen künftig aussehen könnte. Kurzzeitparken und Lieferzonen in den Nebenstraßen müssten danach diese Maßnahme flankieren.

Übergabe an OBM Jung geplant

Der Bedarf ist aus Sicht von Initiator Volker Holzendorf schon durch die schiere Menge der Radfahrer gegeben: „Wir haben an einem normalen Werktag zwischen 17 und 19 Uhr mehr als 150 Unterschriften von Radfahrenden in der inneren Jahnallee gesammelt“, sagt er in einer Erklärung. Mindestens noch einmal so viele seien in der Zeit vorbeigeradelt. „Hier seitens der Straßenverkehrsbehörde keine Radverkehrsanlage anzudenken, ist nicht nachzuvollziehen“, so das Fazit.

Zwar teilte die Stadt Leipzig mit, dass innerhalb eines Jahres Tempo-30 die Situation zwischen Leibnizstraße und Waldplatz entschärfen soll. Den Radverkehr sieht Holzendorf bei dem Entwurf aber gar nicht berücksichtigt, spricht von einem „Denken aus Sicht der Windschutzscheibe“.

Die Petition werde wegen der Sommerferien noch bis zum 20. August verlängert. Zur Ratsversammlung am 22. August will Holzendorf die Unterschriften an Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) übergeben.

Von Evelyn ter Vehn