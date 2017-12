Teil der Anwohner wünscht sich Ruhe in Wurzner Straße in Leipzig

Leipzig. Am vergangenen Wochenende hat eine abgesagte Tanzveranstaltung in der Wurzner Straße 2a für Polizeikontrollen und Proteste gesorgt. Das stieß auf Kritik der Bewohner der Häuser 1, 2 und 2a. Andere Nachbarn, die in den Häusern 3 bis 10 der Straße in Anger-Crottendorf wohnen, zeigten sich nun aber erleichtert über das Eingreifen der Polizei: „Endlich nun bauen die Behörden Druck auf und schützen die arbeitenden Anwohner, welche die Nacht zum Schlafen brauchen“, heißt es in einem Leserbrief, die ein Anwohner stellvertretend für 42 Anwohner, Gewerbetreibende und Vereine in der Straße LVZ.de zukommen ließ.

Am vergangenen Samstag haben Polizisten Zugänge zum Wohngebäude, in dem die Feier stattfinden sollte, und zum Nachbarhaus kontrolliert. Nach Veröffentlichung dieser Kontrollen in sozialen Netzwerken kamen zahlreiche Anwohner und Nachbarn hinzu – bis Mitternacht war die Zahl auf 150 Personen angewachsen. Diese besetzten vorübergehend eine Straßenkreuzung und sorgten dadurch für Behinderungen im Verkehr. Die Polizei ließ die Versammlung schließlich räumen.

Nachbarn beschweren sich seit 2014 über Ruhestörung

Bereits seit 2014 habe er regelmäßig die Polizei über Ruhestörung informiert, sagte der Verfasser des Leserbriefs, dessen Name LVZ.de bekannt ist. Nachdem die Ost Apotheke in der Wurzner Straße 1 geschlossen wurde, fänden die Feiern seiner unliebsamen Nachbarn in den Häusern 2 und 2a statt. Etwa alle zwei Wochen fühlte er sich durch den dort entstehenden Lärm gestört, sagte der Anwohner. „Ich wünsche mir ein Wohnhaus, in dem Leute wohnen, die sich gesellschaftskonform verhalten.“

Der Leserbrief des Anwohners ging auch an SPD-Stadträtin Nicole Wohlfahrt. Sie hatte am Montag nach dem Polizeieinsatz die „Entwicklungen“ an der Wurzner Straße kritisiert. „Dass sich das staatsverachtende Gedankengut der linksextremen Szene nun dort auch in gezielten Aktionen zeigt, war nur eine Frage der Zeit“, teilte die Sozialdemokratin mit. Ihr Stadtratskollege Christian Schulze (SPD) hatte Wohlfahrt am Dienstag zu mehr Besonnenheit aufgerufen. „Das war eine vollkommen überzogene Reaktion von Frau Wohlfahrt auf eine Ansammlung von Menschen im öffentlichen Raum – zumal sie ja selbst offenbar auch nicht dabei war“, sagte Schulze gegenüber LVZ.de.

SPD-Stadträtin Wohlfahrt sucht Gespräch mit Anwohnern

Am Freitag sagte Wohlfahrt gegenüber LVZ.de, sie habe selbst bereits in der Gegend gewohnt und könne bestätigen, dass es in der Wurzner Straße nachts teilweise sehr laut werde. Die Stadträtin hat den Anwohnern, die sich über die lauten Feiern ihrer Nachbarn beschweren, ein Angebot für ein Gespräch gemacht. „Sie sollen sich nicht allein gelassen fühlen“, sagte die Politikerin. Ein Anwohner zeigte sich zum Austausch bereit.

Auch an die Stadt Leipzig schickte er den Leserbrief am Mittwoch. Nach Aussagen des Referats Medien lag das Schreiben am Freitag jedoch noch nicht vor.

Von Theresa Held