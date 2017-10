Teilnehmerbilder des Leipziger Fotomarathons in den Promenaden zu sehen

Leipzig. Das kann sich sehen lassen: In den Promenaden des Leipziger Hauptbahnhofs wurde am Sonnabend eine Ausstellung mit den Arbeiten des vierten Leipziger Fotomarathons 2017 eröffnet. Dieser fand am 16. September statt.

Besucher schauen sich die Ausstellung an Quelle: André Kempner

Das Organisationsteam um Bildermacher Corwin von Kuhwede konnte dabei viele Fotobegeisterte aus Deutschland und der Schweiz ins Rennen schicken. Knapp 130 Teilnehmer im Alter von 16 bis 65 Jahren stellten sich den fotografischen Herausforderungen zum Oberthema „Leipzig Erleben“. In nur acht Stunden galt es, die vorgegebenen fünf Themen mit jeweils einem Motiv fotografisch umzusetzen.

Die öffentliche Ausstellung aller Sieger- und Teilnehmerbilder wird noch bis 15. Oktober im Untergeschoss der Promenaden gezeigt. Die Siegermotive sind auch hier zu sehen.

Von LVZ