Leipzig. Am Leipziger Hauptbahnhof ist am Mittwochmorgen eine geplante Teilsperrung planmäßig in Kraft getreten. Das teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn mit. Seit 8.00 Uhr gilt demnach ein veränderter Fahrplan für den Nah- und Fernverkehr. Die betroffenen Linien der S-Bahn Mitteldeutschland werden abschnittsweise durch Busse ersetzt.

Reisende und Pendler in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen müssen längere Fahrzeiten in Kauf nehmen und sollten sich vor der Fahrt über Änderungen informieren. Diese seien im Internet sowie an den Fahrkartenautomaten zu finden, sagte ein Bahnsprecher am Mittwoch.

Bis zum Sonntag (8.00 Uhr) kann die Westseite des Leipziger Hauptbahnhofs nicht von Zügen angefahren werden. Grund dafür sind nach Angaben der Bahn Bau- und Prüfarbeiten. Am Sonntag wird zusätzlich die Ostseite des Bahnhofs von 00.00 bis 8.00 Uhr gesperrt, um die Neuerungen abschließend zu testen. Unter anderem werden neue Gleise in das Netz eingefügt.

Von LVZ