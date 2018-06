Leipzig

Ehrenamtler bilden das Rückgrat der Gesellschaft. In ihrer Freizeit arbeiten sie als Jugendtrainer, geben Schülern Nachhilfe, lesen Kindern Geschichten vor, unterstützen Senioren oder engagieren sich in Flüchtlings-Unterkünften. Die LVZ-Serie porträtiert diejenigen, die das Leben anderer besser machen. Heute: ein Leipziger Telefonseelsorger.

Sein Name bleibt anonym. Nennen wir ihn Stefan Weinhold – und sind gleich bei einer wichtigen Selbstverständlichkeit dieses Ehrenamts: Der Angerufene gehört ebenso geschützt wie diejenigen, die eine der beiden Null-Achthunderter-Nummern wählen. Menschen, die sich in einem Tunnel fühlen, an dessen Ende sie statt Licht den Aufprall in einer Sackgasse fürchten. Weinhold kommt dabei keine leichte Aufgabe zu: Moralisch bewegt er sich auf einem weiten Feld zwischen Verschwiegenheit nach außen und Offenheit nach innen – inhaltlich pendelt das von scheinbaren Kleinigkeiten bis zu hochdramatischer Lage.

Ernst wird von Weinhold alles genommen. „Ob jemand gerade Krach mit dem Partner oder Suizid-Gedanken hat, gehört nicht klassifiziert“, erzählt er, „jeder Anruf geschieht aus einer individuellen Not heraus. Wie der Name der Anlaufstelle schon sagt: Meine Aufgabe ist es, mich um die Seele zu sorgen.“

Selbsterfahrung mit kritischen Lagen

Der Leipziger ist Ende 40, Familienvater und studierter Betriebswissenschaftler mit Schwerpunkt Sozialmanagement. Einer der wenigen Männer im Team. Auf die Telefonseelsorge kam er durch eine Kommilitonin bei einer psychologischen Weiterbildung, die davon berichtete. „Das hat etwas in mir eine Frage ausgelöst“, so Weinhold, „schaffe ich es, Menschen in kritischen Situationen zu unterstützen?“ Wie so oft bei Ehrenamtlichen ist es nicht nur der idealistische Aspekt, der einen handeln und helfen lässt, sondern auch die damit verbundene Selbsterfahrung. Und die ist bei wenigen Freiwilligen-Tätigkeiten so intensiv wie beim Seelsorgen – wie auch der Weg dorthin.

Einjährige Ausbildung nötig

Wer zum Team des seit 1999 bestehenden ökumenischen Projekts unter Federführung der Diakonie Leipzig gehören will, braucht einen langen Atem: Auf zwei Einzelgespräche unter anderem mit der hauptamtlichen Leiterin Ines Zschüttig folgt – nach der nötigen Zustimmung – berufsbegleitend eine einjährige psychologische Ausbildung; gestreut über zwei Abende im Monat oder hin und wieder kompakt an einem Wochenendtag. Im Fokus steht die Selbstreflexion, der eigene Umgang mit Krisen und Grenzen, außerdem Gesprächstraining. Die Finanzierung stemmt die Diakonie – mit der Erwartung einer mindestens dreijährigen Mitarbeit. Der Ausbildung folgen eine Hospitation bei erfahrenen Seelsorgern und erste eigene Telefonate mit Hilfsbedürftigen samt Auswertungen dazu.

Ein nicht gerade unaufwändiges Programm und einer der Gründe dafür, dass die Telefonseelsorge mit aktuell 50 Ehrenamtlichen nicht so viele hat, wie sie gebrauchen kann. Stefan Weinhold steht trotz allen Aufwandes fest zu seinem Engagement: „Die Erfahrung, einem Hilfe suchenden Menschen Unterstützung und Stabilisierung gegeben zu haben, ist fantastisch!“ Pro Monat schenkt er zwölf Stunden als Zuhörer und Berater, ein Dienst dauert in der Regel vier Stunden, von Weinhold vorzugsweise sehr früh morgens absolviert – in Räumen, die die Diakonie dafür im Stadtgebiet anmietet.

Auch bei Tabuthemen gilt: zuhören

Hier, ohne Ablenkung von außen, stranden anonym Ratlose, Einsame und Verzweifelte mit Schilderungen und Fragen. Oberstes Prinzip der Seelsorger: vorbehaltlos zuhören, auch wenn Anrufer über gesellschaftlich Tabuisiertes oder Straftaten reden wollen. „Meldet sich ein Pädophiler, habe ich als Berater nicht seine Neigung zu verurteilen, sondern bin dafür da, mit ihm über Lösungen für die akute momentane Lage zu reden“, beschreibt es Weinhold. Hohe Sensibilität erfordern auch Gespräche mit Menschen, die sich das Leben nehmen wollen. Situationen, in denen der Seelsorger zu balancieren hat: Empathie muss sich mit der eigenen Emotionalität abstimmen, in Sekundenschnelle, nie den professionellen Rahmen verlassend.

„Entscheidung kann nur der Anrufer treffen“

Weinhold, Seelsorger seit 2015 und von der Natur mit einer sonoren, Vertrauen weckenden Stimme ausgestattet, hat das gelernt. Eine Frage der Technik, der Disziplin, der Vernunft, der Routine. In vielen Fällen helfe oft schon das Zuhören, Zeit zu spenden. Wichtig für ihn selbst: „Es gelingt mir, die Geschichten nicht nach Hause zu nehmen.“ Wichtig bei den Beratungen: Jeder Mensch tickt anders, daher meiden Ratgeber scheinbare Patentlösungen. „Wir können nur Möglichkeiten auffächern und einen Motivations-Anschub geben – eine Entscheidung kann nur der Anrufer treffen.“ Hin und wieder gilt es dabei, auch Grenzen zu setzen: Wird ein Anrufer ausfällig oder sucht sexuelles Abreagieren, muss ein Gespräch beendet werden.

Will Weinhold nie wissen, wie die eine oder andere Geschichte ausgegangen ist? In seltenen Fällen passiert das. „Bei einem Anruf wie dem einer jugendlichen Tochter reicher Eltern, die im goldenen Käfig sitzt, aber furchtbar einsam ist – da habe ich mich schon gefragt, ob sie sich befreien konnte“, sagt er.

Hoher eigener, ideeller Gewinn

Der Leipziger zieht in mehrerer Hinsicht einen hohen ideellen Gewinn aus seiner Tätigkeit. „Immer lerne ich auch etwas über mich“, sagt er. Einen Teil dazu tragen monatliche Supervisionen bei; im Kreis von zehn bis zwölf Mitarbeitern werden einzelne Gespräche rekapituliert und psychologisch aufgearbeitet.

Auch das kann bereichern. „Die Arbeit als Seelsorger hat mich ausgeglichener gemacht“, findet Stefan Weinhold. Und wenn der Ehrenamtliche Anrufer in der Leitung hat, die sagen: „Gäbe es die Telefonseelsorge nicht, wäre ich längst nicht mehr da“, dann weiß er: Hier ist er richtig.

Die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr erreichbar unter den Nummern 0800 1110 111 und 0800 1110 222. Alternativ ist auch eine Mail- und Chatberatung über die Seite www.telefonseelsorge.de möglich. Interessenten für die Mitarbeit können sich über telefonseelsorge@diakonie-leipzig.de melden.

Von Mark Daniel