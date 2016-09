Leipzig. Die Telekom verlegt im Leipziger Süden und in Liebertwolkwitz zurzeit neue Glasfaserkabel. Wie das Unternehmen mitteilte, soll damit die Internetverbindung in diesem Netz sehr viel schneller werden. Beim Download verdoppelt sich die Übertragungsrate dadurch von 50 auf 100 MBit/s, der Upload wird viermal so schnell und steigt von 10 auf 40 MBit/s. Insgesamt werden durch den Ausbau 20.000 Haushalte an das schnellere Netz angeschlossen, die ersten 10.000 im Leipziger Süden haben bereits ab Mitte Oktober Zugang.

Bei den Arbeiten werden die alten Kupferkabel durch die neuen Glasfaserkabel ersetzt, die Daten schneller und zahlreicher übermitteln können – Fernsehen, Streamen und Downloads sollen dann gleichzeitig funktionieren. Zudem werden die Verteilerkästen entsprechend umgerüstet. Generell gilt: Je näher ein Haushalt an diesem Verteilerkasten liegt, desto schneller ist das Internet.

pad