Am 1. Oktober 2018 beginnt der Lehrbetrieb für zwei neue Studienrichtungen an der Leipziger Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK). Bis zu 150 Interessenten können dann für zwei Bachelor-Studiengänge immatrikuliert werden, die bislang an der benachbarten, privaten Telekom-Hochschule zu Hause waren.