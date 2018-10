Leipzig

Eigentlich möchte Sylke Lüth nicht eine dieser Helikopter-Mütter sein, ihre Tochter Kim (9) bringt sie trotzdem jeden Tag zu Fuß bis vor die Schule. Hinter den Bäumen ist das moderne Gebäude der Kurt-Masur-Grundschule schon zu sehen. Jetzt ist es nur noch eine Straße – doch genau die möchte Sylke Lüth die neunjährige Kim nicht alleine überqueren lassen. Denn auf der Bernhard-Göring-Straße reißt der Verkehr hier um 07 Uhr 30 morgens kaum ab. Hin und wieder unterbricht ein donnernder Lastwagen die Kette der PKWs. „Morgens sind die Autofahrer auch alle unter Druck“, beschreibt Hagen Findeis, da bleibe kaum ein PKW für die Kinder einmal stehen. Seine Tochter Helena geht, anders als ihre Klassenkameradin Kim, trotzdem meist alleine in die Schule.

Umweg über die Ampel zumutbar?

„Ob sie immer auf uns hört und den Umweg über die Ampel dort drüben macht, das bezweifle ich“ ,sagt ihr Vater und zeigt auf einen Fußweg an der Ecke Hardenbergstraße. Hagen Findeis’ Einstellung gefällt CDU-Stadtrat Karsten Albrecht nicht: „Man kann Kindern schon einmal zumuten, auch einen Umweg zu gehen und da appelliere ich auch an das Verantwortungsbewusstsein der Eltern, dass sie das durchsetzen.“ Ein zweiter Zebrastreifen aber wäre für Sylke Lüth und Hagen Findeis eine annehmbare Option. „Hier wäre das laut Straßenverkehrsordnung auch möglich“ mutmaßt Tino Supplies, verkehrspolitischer Sprecher vom Ökolöwen. „Politisch ist das aber alles nicht gewollt, weil der Verkehr hier dann noch weniger fließt“, so seine Einschätzung. Ob Zebrastreifen, Achtung-Schule-Schilder oder Schülerlotsen, Schulleiterin Hentschel und engagierte Eltern hatten lange nicht den Eindruck, die Stadt hätte Lösungen für ihre Anliegen parat. Da der Eingang der Schule nicht direkt an der Bernhard-Göring-Straße liegt, konnte eine Tempo-30-Zone, wie sie vor anderen Grundschulen in Leipzig inzwischen fast zur Regel geworden ist, nicht so einfach eingerichtet werden.

Die Stadt lenkt ein

Zwar gäbe es diesbezüglich Überlegungen, aber: „Deren Umsetzung ist hinsichtlich der Kosten und der Arbeitsleistung mit hohem Aufwand verbunden“, hieß es in einer internen Mail aus dem Dezernat Stadtentwicklung und Bau vor wenigen Wochen. Ein ganzes Straßennetz sei hiervon betroffen, vor 2019 sei eine Tempo-30-Zone deswegen nicht zu realisieren. Nun aber lenkt die Stadt ein. Um die Betroffenen „nicht mehr zu lange warten zu lassen“ kündigt Michael Jana vom Verkehrs- und Tiefbauamt nun die Einrichtung einer „temporären Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit“ an, das heißt: Auf dem Abschnitt der Bernhard-Göring-Straße soll, bis es zu einer endgültigen Lösung kommt, vorübergehend Tempo 30 gelten. „Die Regelung soll schnell wie möglich umgesetzt werden“, hieß es dazu am Freitag. Die Eltern von Kim und Helene warten nun darauf, dass dieses Versprechen wahr wird und sie ihre Kinder beruhigt wieder alleine zu Schule schicken können.

Von Anna Flora Schade