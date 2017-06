Leipzig. Unter www.leipzig.de/heiraten sind ab sofort Kalender abrufbar, die unter anderem freie Termine für Eheschließungen an sämtlichen Trauorten in Leipzig anzeigen. In separaten Kalendern können Heiratswillige so nachsehen, wann noch Termine frei sind, für wann bereits Eheschließungen gebucht sind und an welchen Tagen in den Standesämtern nicht getraut wird. Bisher kann man sich online nur informieren. Um Termine zu buchen, muss man nach wie vor persönlich im Standesamt vorsprechen.

LVZ