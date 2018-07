Leipzig

Sommer, Strand und Techno-Sound: Diese Mischung funktioniert am Cospudener See auch in diesem Jahr: Schon am Sonntagmittag tanzten zahlreiche Festival-Fans zu den Beats. Das Line-Up reich von Ben Klock über Maya Jane Coles, Radio Slave, Mike van Goetze, Andreas Eckhardt bis zu Jana Falcon.

Bereits ab 10 Uhr öffneten sich die Tore zum Festival-Gelände, und bis in die Abendstunden herrscht an und vor den Turntables der Party-Sound. Baden gehört zum Konzept dazu, und für Abkühlung sollten die Festival-Fans unbedingt sorgen: Die Temperaturen liegen trotz leichter Bewölkung in Leipzig bei knapp 30 Grad.

Nach der Party ist außerdem vor der Party: Gäste mit Festivalbändchen haben auch Eintritt zur Afterhour im Leipziger Club Distillery – solange der Platz reicht.

Von lyn