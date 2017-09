Thomaner setzen zum Reformationsjubiläum auf Werke mit Luther-Bezug

Leipzig. Der Leipziger Thomanerchor setzt im Jahr des Reformationsjubiläums auf Werke mit Texten aus der Zeit Luthers. „Die Reformation wird immer bei der Programmgestaltung von besonderer Bedeutung sein“, sagte Thomaskantor Gotthold Schwarz am Freitag bei der Präsentation des Jahresprogramms. „Johann Sebastian Bach steht dabei natürlich immer im Mittelpunkt.“ Unter anderem singen die Thomaner im Schuljahr 2017/18 Werke von Johann Hermann Schein, Samuel Scheidt, Heinrich Schütz und Felix Mendelssohn Bartholdy.

Vor eine besondere Herausforderung stellt die jungen Sänger das Reformationsjubiläum am 31. Oktober. An diesem Tag wird der Chor gleich dreimal auftreten. Dazu werde er dreigeteilt, kündigte Geschäftsführer Stefan Altner an - „um diesen Festtag gebührend würdigen zu können“. So eine Aufteilung sei relativ selten.

Am Vormittag treten die jungen Sänger gemeinsam mit einem Universitätschor aus den USA in der Leipziger Thomaskirche auf. Am Nachmittag präsentieren die Thomaner unter anderem die Bach-Motette „Der Geist hilft unserer Schwachheit auf“ in der Schlosskirche Wittenberg. Und am Abend kommt im Leipziger Gewandhaus Praetorius’ „Lutherische Messe“ zur Aufführung. Im neuen Schuljahr hat der Chor 14 neue Sänger aufgenommen

