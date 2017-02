Leipzig. In Leipzig und dem Umland warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Orkanböen. Ab morgen gilt für das Stadtgebiet sowie die Kreise Leipzig, Nordsachsen, Mittelsachsen und Meißen eine entsprechende Unwetter-Vorabwarnung. Von Donnerstag, 18 Uhr, bis Freitag, 6 Uhr, müsse verbreitet mit schweren Sturmböen von bis zu 100 Stundenkilometern gerechnet werden. Bei Gewittern könnten vor allem in der Nacht zum Freitag orkanartigen Böen bis 110 Stundenkilometer drohen, teilte der DWD am Mittwochnachmittag mit.

Die Warnungen für die Region wurden damit noch einmal erhöht. Bereits am Mittwoch gilt von 10 bis 22 Uhr gilt für die Stadt und das Umland eine amtliche Wertterwarnung vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 70 Stundenkilometern. Im sächsischen Bergland und in exponierten Lagen seien auch bis zu 85 Stundenkilometer möglich. Auf dem Fichtelberg wird mit orkanartigen Böen, vereinzelt auch mit Orkanböen von über 120 Stundenkilometern gerechnet.

Grund für das stürmische Wetter ist ein Tiefausläufer, der über Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen hinwegzieht. Er sorgt derzeit auch für außergewöhnlich milde Temperaturen. In Leipzig werden am Mittwoch bis zu zwölf Grad erreicht. Bis Freitag wird es mit maximal fünf Grad wieder kühler. Auch zum Karnevalswochenende bleibt das Wetter ungemütlich.

nöß