Dienstags und donnerstags können Kinder jeweils um 11 Uhr gemeinsam mit den Zoolotsen auf große Entdeckertour gehen. 90 Minuten lang erfahren sie alles rund um die Tiere des Zoos im Winter. Zusatzkosten neben dem Zooeintritt fallen nicht an.

Wen es eher in wärmere Gefilde zieht, der kann montags und mittwochs um 11 Uhr die Entdeckertour Regenwaldpass in Angriff nehmen. Mit dabei ist der Regenwaldkoffer, der die nötige Ausstattung für das spielerische Entdecken und die Beantwortung kniffliger Fragen enthält. Auch kleine Experimente erwarten die Kinder, die ab acht Jahren teilnehmen können, in der Tropenerlebniswelt Gondwanaland (5 € Teilnahmegebühr).

Im Restaurant Palmensaal im Gründer-Garten öffnet vom 11. bis zum 26. Februar täglich von 10 bis 16 Uhr die kostenfreie Bastelwerkstatt. Traumfänger aus Weide, Draht und Perlen werden gebastelt und Origami-Tiere aus quadratischem Papier gefaltet.

Zoo-Veranstaltungen im Februar auf einen Blick

15./22. Februar, 11 Uhr: Entdeckertour Regenwaldpass – Gemeinsam die Tropen Gondwanalands entdecken

Extratour für Kinder von 8 bis 12 Jahren (mit Voranmeldung)

Treffpunkt: Aussichtsplattform in Gondwanaland

Preis: 5 EUR pro Person (zzgl. Zooeintritt), Reservierungen unter Tel. 0341-5933 385 oder per Email safaribuero@zoo-leipzig.de sowie Restplätze am jeweiligen Tag im Safaribüro

10./14. Februar, 17.30 Uhr: La cocina picante – Südamerikanischer Kochkurs in der Hacienda Las Casas

Mit dem Küchenchef die südamerikanische Küche entdecken und die Tropenerlebniswelt Gondwanaland bei Nacht erkunden.

Preis: 110 EUR pro Person, inkl. alkoholfreier Getränke, Heißgetränke, Bier und Wein (Spirituosen, Sekt und Cocktails sind nicht enthalten.)

Buchung über: 0341- 59 33 377 oder veranstaltung@zoo-leipzig.de

10./11./24./25. Februar, 19.30 Uhr Abendtouren durch den nächtlichen Zoo

Tickets im VVK unter Tel. 0341-59 33 385 oder per Email safaribuero@zoo-leipzig.de

Preis: 14 EUR

11. – 26. Februar: Winterferienprogramm mit Zoolotsenaktionen

Täglich ab 9.30 Uhr: Traumfänger-Bastelwerkstatt im Palmensaal

Dienstags und donnerstags um 11 Uhr: Winterferientouren mit den Zoolotsen (kostenfrei), Treffpunkt: großer Zooplan hinter den Drehkreuzen

14./17./24. Februar, 18 Uhr: African Dinner in der Kiwara-Lodge

Ein wunderbarer Abend für zwei Personen mit 4-Gänge-Menü, exotischer Showeinlage sowie einem Besuch bei den Löwen und Giraffen

Preis: 70 EUR pro Person inkl. aller Getränke (außer Cocktails, Sekt u. Spirituosen), Buchung über: 0341- 59 33 377 oder veranstaltung@zoo-leipzig.de

23. Februar, 17.30 Uhr: Sanuk – Tropenzauber mit den Lipsi Lillies

Leipzigs erste Burlesquetruppe hat ihr glamouröses Zeltlager für einen unvergesslichen Abend im Dschungel Gondwanalands aufgeschlagen

Preis: 85 EUR (Kat. A) bzw. 75 EUR (Kat. B) inkl. Rundgang Gondwanaland zzgl. Getränke, Buchung über: 0341- 59 33 377 o. veranstaltung@zoo-leipzig.de

Übrigens: Wer sich das Anstehen an der Zoo-Kasse sparen will, kann ab sofort seine Eintrittskarte schon vorab online kaufen. Mehr Infos dazu hier!