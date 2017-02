Leipzig. Erneut doppelter Tigernachwuchs im Zoo Leipzig: Am vergangenen Freitag erblickten in der Tierpark-Taiga gleich zwei kleine Großkatzen das Licht der Welt. Mutter der Zwillinge ist die 2005 geborene Tigerin Bella, Vater der inzwischen zwölfjährige Amurtiger Tomak. Bereits 2012 hatten Bella und Tomak mehrfachen Nachwuchs. Damals wurden sogar Drillinge geboren, eines der Jungtiere starb allerdings bei der Geburt, weil es Fruchtwasser eingeatmet hatte.

Nach Angaben der Zoo-Verwaltung habe die Erzeugerin die beiden neuen Jungtiere hervorragend aufgenommen. „Selbst zum Fressen war die Mutter nicht bereit, die Mutterbox zu verlassen, so dass sie direkt in selbiger versorgt wurde“, hieß es am Dienstag. Die Zwillinge entwickeln sich den Angaben zufolge gut, sind mobil und trinken regelmäßig. „Die zwei kleinen Tiger haben dicke, runde Milchbäuche und sehen bislang sehr gut aus“, sagt Tierpflegerin Kirsten Roth. Allerdings sei der Nachwuchs noch nicht aus dem Gröbsten heraus, ist weiterhin Vorsicht geboten.

Die beiden 2012 geborenen Tigerzwillinge leben inzwischen in Neuwied und Helsinki. Vor 2012 gab es auch 2009 und 2010 Nachwuchs in der Leipziger Tiger-Taiga. Die 2009 geborenene Drillinge gingen später an andere europäische Zoos, das 2010 geborene Jungtigerpaar verstarb.

Amurtiger gehören zu den vom Aussterben bedrohten Tierarten. Weltweit gibt es nur etwa 600 Exemplare in menschlicher Obhut. Rund 360 Tiere leben im russisch-chinesischen Amur-Ussuri-Gebiet, der Heimat der Großkatzen.

mpu