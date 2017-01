Leipzig. Es ist vollbracht. Panorama-Künstler Yadegar Asisi ist wieder hinab getaucht auf den Grund des Ozeans. Im Panometer hat er am Freitag seine neue Schau präsentiert. Im Mittelpunkt steht das Warack der berühmteste Dampfer der Geschichte.

„Titanic – das Versprechen der Moderne“ heißt die Ausstellung, das versunkene Schiff zu einem Zeitpunkt zeigt, an dem die Natur das Wunderwerk der Technik schon zurückerobert. Der Blick auf die Überbleibsel der Untergangstragödie vom 14. April 1912, bei der 1500 Menschen starben, thematisiert auch den Fortschrittsglauben des Menschen. Es gehe um die „oft damit einhergehende Überheblichkeit gegenüber den Gewalten der Natur“, erklärt Sprecher Karsten Grebe.

Titanic - neue Ausstellung im Panometer Zur Bildergalerie

Der Standpunkt des Betrachters im Panometer ist spektakulär. „Man ist von den Wrackteilen umgeben“, schildert Grebe. Das Panorama zeigt Einblicke in eine Welt 3800 Meter unter dem Meeresspiegel, die normalerweise komplett im Dunkeln liegt. Asisi erhellt die Szenerie mit dem künstlichen Licht von U-Booten. Auf wissenschaftlichen Expeditionen haben Tauchboote in den vergangenen Jahren das Trümmerfeld des 40.000 Tonnen schweren Kolosses auf einer Größe von rund fünf mal acht Kilometern vermessen und fotografiert.

Im Arrangement Asisis werden die Besucher nicht nur mit einer Masse an korrodiertem Stahl konfrontiert. Auch die Geschichte der Passagiere leuchtet noch einmal auf. „Man wusste ja sehr genau, wie dieser Luxusliner ausgestattet war“, so Grebe.

Zahlreiche Alltagsgegenstände hat Asisi in künstlerischer Freiheit zusammengestellt. Mobiliar, Einrichtungsgegenstände und Gepäckstücke verweisen auf die menschlichen Schicksale, auf die unterschiedlichen Klassen, auf das Leben an Bord der als unsinkbar geltenden Titanic. Bis zu diesem „Eisberg voraus“, diesem Augenblick am späten Abend des 14. April 1912, 300 Seemeilen südöstlich von Neufundland, der alles veränderte.

Für die Recherche zu seinem neuen Werk arbeiteten Yadegar Asisi und sein Team mit verschiedenen Archiven, Museen und Experten zusammen. Enge Kontakte habe es nach Belfast zur Werft von Harland & Wolff gegeben, wo das damals größte Schiff der Welt gebaut wurde. Seit 2012 gibt es dort auch die weltgrößte Schau zur Titanic.

In Leipzig bleibt die Ausstellung nicht bei dem Ozeanriesen der White Star Line stehen. „Wir wollen ein Gefühl für die Zeit um 1900 aufbauen“, erklärt Grebe. Die Nutzung des Werkstoff Stahls für Brücken, Häuser und andere Bauwerke habe das Leben der Menschen dramatisch verändert. So will die Schau den Blick auf die Faszination für außerordentliche Ingenieursleistungen lenken - und rückt gleichzeitig die Frage nach der Beherrschbarkeit der Naturgewalten in den Mittelpunkt.

Die Ausstellung „Titanic – das Versprechen der Moderne“ startet am 28. Januar 2017. Panometer Leipzig, Richard-Lehmann-Straße 114.

Evelyn ter Vehn