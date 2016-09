Auf der Torgauer Straße wird ab Freitag der Asphalt erneuert. Wie die Stadt mitteilte, wird die Straße im Leipziger Nordosten auf vier Bauabschnitten zwischen der Kreuzung Permoserstraße und Adenauerallee und dem Bereich südlich der Torgauer Brücke saniert. Die Abschnitte sind während der Bauzeit voll gesperrt. Die Umleitung führt über die Permoserstraße und Hohentichelnstraße.

Bauabschnitt 1 (9. bis 18. September)

Der erste Bauabschnitt liegt zwischen der Kreuzung Permoserstraße und Adenauerallee und der einmündenden Bautzner Straße. Der Asphalt wird hier an zwei Tagen gegossen, um die Zufahrt zum Autohaus zu gewährleisten. Während dieser Zeit und in der Aushärtungsphase ist die Zufahrt zum Wissenschaftspark nur über der Permoserstraße zu erreichen. Die Torgauer Straße kann in dieser Zeit zwischen der Bautzner Straße und der Kreuzung Hohentichelstraße und Leupoldstraße in beide Richtungen befahren werden.

Bauabschnitt 2 (19. bis 22. September)

Die zweite Bauphase findet zwischen der Einmündung der Bautzner Straße und der Zufahrt der Torgauer Straße 114 statt. Das Rechtsabbiegen von der Bautzner Straße auf die Torgauer Straße ist dann wieder möglich.

Bauabschnitt 3 (20. bis 26. September)

Noch vor Beendigung der zweiten Bauphase beginnen schon die Arbeiten auf dem dritten Abschnitt. Dieser verläuft zwischen der Zufahrt der Nummer 114 und der Tankstelle. Für die Anbindung zur Schule gibt es in dieser Zeit eine provisorische Asphaltbrücke. Die eingerichteten Umleitungen bleiben bestehen.

Bauabschnitt 4 (26. September bis 2. Oktober)

Von der Tankstelle bis zum südlichen Überbau der Torgauer Brücke verläuft der letzte Bauabschnitt. Auch hier wird der Asphalt in zwei Tagen auf die Straße gebracht, um die Zufahrt zum Wasserturm zu gewährleisten. Die Umleitung ändert sich nicht. Neben den Arbeiten auf diesem Straßenabschnitt werden im gesamten Baubereich Markierungsarbeiten ausgeführt. Am 3. Oktober soll der Verkehr dann wieder rollen.

