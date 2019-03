Grimma/Belgershain

Bei einem Zugunglück nahe Belgershain ist am Donnerstag ein Mensch getötet worden. Der Regionalexpress war am Nachmittag Richtung Leipzig unterwegs. Am Bahnhof Oberholz erfasste der Zug eine Person, die dort die Gleise überquerte. Dabei wurde diese getötet.

Der Bahnhof Oberholz zwischen Großpösna und Belgershain ist gesperrt. Hier wurde ein Mensch vom Zug erfasst und getötet. Quelle: Frank Schmidt

Der Zug kam erst 300 Metern entfernt vom Bahnhof zum Stehen. Die Feuerwehren von Naunhof und Großpösna eilten zum Unglücksort.

Die Polizei sperrten den Bahnhof ab und ermittelt. Zu den Ursachen des Unglücks wurden keine Angaben gemacht.

Strecke in beide Richtungen gesperrt

Die Presstelle der Mitteldeutschen Regiobahn bestätigt auf LVZ-Anfrage einen „Notarzteinsatz“ auf der Strecke Leipzig-Chemnitz, bei dem auch die Polizei vor Ort ist. Der Abschnitt zwischen Liebertwolkwitz und Belgershain ist deshalb derzeit gesperrt, erklärte eine Sprecher. Zwei Züge sind am Nachmittag ausgefallen. Aktuell werden die Bahnen aus Richtung Leipzig über Döbeln, aus Richtung Chemnitz über Borna umgeleitet.

Laut Regiobahnsprecher werden auf der Strecke nicht alle Bahnhöfe bedient. „Wir bemühen uns, hier einen Schienenersatzverkehr einzurichten“, hieß es weiter.

Die Regiobahn schätzt, dass der Polizeieinsatz bis etwa 17.30 Uhr andauert.

Von Birgit Schöppenthau