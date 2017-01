Leipzig. Leipzigs Tourismus ist kräftig im Aufwind. In den nächsten Jahren strebt die städtische Tourismus und Marketing GmbH (LTM) 3,75 Millionen Übernachtungen pro Jahr an. Schon 2017 soll dabei Reformator Martin Luther (1483 – 1546) helfen, dessen Thesenanschlag in Wittenberg sich in diesem Jahr zum 500. Mal jährt. Im Zuge der groß angelegten Feierlichkeiten zum Reformationsjubiläum setzt Leipzig darauf, dass die Hotelkapazitäten in Wittenberg und Umgebung nicht ausreichen. Deshalb wurden mit Reiseanbietern diverse Pakete mit Lutherthemen geschnürt, von denen Leipzigs Hotellerie profitieren wird. Im Rahmen des Reformationsjubiläums wird in Leipzig vom 25. bis 28. Mai unter dem Motto „Musik. Disput. Leben“ der Kirchentag zu erleben sein. Dazu werden Tausende Besucher erwartet.

Schon im abgelaufenen Jahr wurden 2,9 Millionen Gäste in der Messestadt gezählt. In den Hotels und Pensionen gibt es damit erneut ein Wachstum von knapp drei Prozent gegenüber dem Vorjahr. Für die nächsten Jahre ist LTM-Geschäftsführer Volker Bremer optimistisch, 3,75 Millionen Übernachtungen zu schaffen. „Leipzig konnte in einem Umfeld in Sachsen wachsen, das derzeit für den Tourismus alles andere als leicht ist“, konstatiert Bremer im LVZ-Interview. Andere Reiseziele in Sachsen, insbesondere die Städte Dresden und Chemnitz, hätten hingegen einen Rückgang an Gäste-Übernachtungen. Durch das angekratzte Image von Sachsen registriert man beispielsweise weniger Buchungen bei Busreisen nach Dresden und Leipzig. „Wir konnten das aber zum Glück durch das Tagungs- und Kongressgeschäft kompensieren“, betont der Geschäftsführer.

Dabei sieht Bremer noch viel Potenzial für Wachstum. Das werde derzeit ein wenig gebremst, weil an bestimmten Tagen die Anzahl der Hotelbetten in Leipzig nicht ausreicht. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband weist zwar immer wieder darauf hin, dass Leipzig nur an 45 Tagen komplett ausgebucht sei und wendet sich gegen zu viele neue Hotelprojekte. Hintergrund: Der Hotelmarkt in Leipzig wird ausgebaut – mehr als 500 Zimmer sind seit August 2016 bereits hinzugekommen, mehr als 1000 werden es kurz- bis mittelfristig noch sein. Bremer verweist hingegen auf das Wachstum der Stadt mit neuen Arbeitsplätzen und zusätzlichen Einwohnern, die Übernachtungen aus Verwandtenbesuchen oder Familienfeiern generieren. Er gehe davon aus, dass Leipzig in den nächsten Jahren auf weit über drei Millionen Übernachtungen zusteuere. „Eine wachsende Stadt hat tendenziell mehr Übernachtungen als eine schrumpfende.“ Im Vorjahr ist auch der Anteil der Gäste aus dem Ausland gewachsen. Die meisten kommen derzeit aus Großbritannien, den USA, der Schweiz und Österreich (siehe Grafik). Die Zahlen aus den letzten beiden Quartalen liegen noch nicht vor.

Von Mathias Orbeck

