Leipzig

Schon wieder die Trockenheit: Am Mittwoch hat es in der Leipziger City am Wilhelm-Leuschner-Platz gebrannt. Offenbar waren Gesträuch und ausgetrocknetes Gras in Brand geraten. Zum Glück war nur um eine kleine Fläche von rund zehn Quadratmetern betroffen, erklärte die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte hatten das Feuer schnell gelöscht.

Flammen im Unterholz am Wilhelm-Leuschner-Platz in Leipzig. (25.07.2018) Quelle: Max Emendörfer

In den ländlichen Regionen Sachsens waren die Feuerwehren in den vergangenen Wochen immer wieder zu größeren Flächenbränden gerufen worden.

Von lyn