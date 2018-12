Anhaltende Trockenheit bestimmt den Supersommer 2018 in Leipzig. Die Feuerwehr rückt aus und versorgt tausende Bäume mit Wasser. Der Leipzig-Boom erhält seine erste Delle und Guns n’ Roses rocken vor 40.000 Fans auf der Festwiese. Hollywood-Star Diane Kruger dreht in Leipzig und das LVZ-Sommerkino verzeichnet einen Besucherrekord. Ebenso, wie die Leipziger Freibäder, die in der andauernden Hitze Abkühlung versprechen.

Bei der Explosion in einem Döner-Imbiss werden zwei Frauen verletzt und nach dem Fund einer Fliegerbombe müssen 1500 Einwohner in der City ihre Wohnungen verlassen.

Diese Themen bestimmten den Sommer 2018 in Leipzig:

Juli 2018

1.7.: Der Mindener Unternehmer Marcus Kölling ist neuer Kanzler der Handelshochschule (HHL).

2.7.: Der Leipziger Stadtkonzern (LVV) arbeitet an einem riesigen Investitionsprogramm: Bis 2030 sollen mehr als 3,6 Milliarden Euro in die Infrastruktur investiert werden.

2.7.: Das vor einem Jahr Vandalismus zum Opfer gefallene Schillerdenkmal kann dank Fördergeldern, Spenden und eigener Mittel der Stadt restauriert werden.

2.7.: Neuer Träger für drei Kitas des Sozialwerks ist Fröbel. Im Mai hatte das Sozialwerk die Schließung seiner Einrichtungen verkündet, um sich aus der Stadt zurückzuziehen.

2.7.: Die Stadt kauft Fläche für Schulneubau an der Messe-Allee. Auf dem 350.000 Quadratmeter großen Grundstück in Wiederitzsch sollen zwei weiterführende Schulen entstehen.

3.7.: Das Nachfolgemodell des Porsche-­Bestsellers Macan kommt aus Leipzig. Das beschließt der Vorstand der Konzernmutter VW. Damit verbunden sind Investitionen über einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag.

4.7.: Schlüssel für 900 Hauseingänge gestohlen: Die Wohnungsgenossenschaft Lipsia muss das komplette Schließsystem erneuern.

4.7.: Aufgrund der anhaltenden Trockenheit wässert die Stadt Jungbäume. Auch Anwohner sind aufgerufen, Bäume mit Wasserspenden vor Trockenschäden zu schützen.

Zur Galerie In Leipzig war es in den vergangenen Wochen oft sehr warm und trocken. Wie wirkt sich das auf Wiesen, Pflanzen und Bäuem aus?

4.7.: Lucie Kühn von der SSG Leipzig gewinnt mit der 4x100m Freistilstaffel EM-Silber.

5.7.: Erek Virch bleibt Icefighter. Der Abwehr­spieler des Leipziger Eishockeyvereins verlängert seinen Vertrag um ein weiteres Jahr.

5.7.: Trainingsauftakt bei den Handballern des SC DHfK. Die Grün-Weißen starten als erstes Erstliga-Team mit der Vorbereitung auf die neue Saison.

6.7.: Die Universität Leipzig wirbt immer mehr Drittmittel ein. Im Zeitraum von 2014 bis 2016 waren es 100,2 Millionen Euro. Damit klettert die Uni in der Tabelle der drittmittel­aktivsten Hochschulen um drei Plätze auf Rang 28.

6.7.: Der Zoo Leipzig hat einen zweiten Koala. Tinaroo stammt aus dem französischen ZooParc de Beauval.

Zur Galerie Tinaroo ist da: Der zweite Koala im Leipziger Zoo zeigt sich den Besuchern.

6.7.: Eröffnung des 16. Hörspielsommers im Richard-Wagner-Hain.

6.7.: Feist, Köpping oder Zoo-Chef Junhold? Das Rennen um die OBM-Nachfolge beginnt. Alle Parteien suchen nach Kandidaten. Wahl könnte im Frühjahr 2019 sein – falls Jung Sparkassen-Chef wird.

7.7.: Der VfB Zwenkau wird mit der Fairness­-Medaille des Sächsischen Fußballverbands geehrt. Anlass ist eine Aktion der Zwenkauer im Mai.

7.7.: Guns n’ Roses rocken Leipzig: 40.000 Fans feiern die Kultband um Axl Rose und Gitarrist Slash auf der Festwiese.

Zur Galerie Auf dem Konzert der Band GUNS N' Roses feierten 40.000 Fans auf der Festwiese an der Red Bull Arena in Leipzig. Viele der Besucher waren schon als Jugendliche Fans der US-amerikanische Hard-Rock-Band.

9.7.: Leipzig-Boom erfährt erste Delle: Die Einwohnerzahl steigt weniger stark. Im ersten Halbjahr 2018 kommen nur noch 1349 Bürger zusätzlich, es gibt mehr Sterbefälle als Geburten.

9.7.: Die Maximilianallee wird für drei Monate zum Nadelöhr. Für die Sanierung zwischen Essener Straße und Messe-Allee werden zwei der vier Fahrspuren gesperrt.

9.7.: RB-Leipzig-Sportdirektor Ralf Rangnick wird für ein Jahr Trainer des Leipziger Bundesligisten. Im Sommer 2019 soll Julian Nagelsmann das Amt übernehmen.

10.7.: Der frühere Baubürgermeister Niels Gormsen stirbt im Alter von 90 Jahren.

10.7.: Wegen Technikproblemen fährt die XL-Bahn der LVB vorerst nicht auf der Linie 10.

11.7.: Der XXI. Internationale Johann-Sebastian-Bach-Wettbewerb beginnt.

12.7.: Der Leipziger Bahnradprofi Felix Groß holt sich im Mannschaftsvierer bei den Deutschen Meisterschäften im pfälzischen Dudenhofen Gold.

14.7.: 1000 Menschen protestieren bei der Global Space Odyssey tanzend für Diversität, Solidarität, Verantwortung.

Zur Galerie Unter dem Motto „Diversität, Solidarität Verantwortung“ ist am Samstag die Global Space Odyssey durch Leipzig gezogen.

14.7.: Das Familienunternehmen Boots-Herold feiert 130-jähriges Bestehen. 1888 hatte Julius Herrmann Seifert die 1. Leipziger Motorbootstation eröffnet.

14.7.: Der SV Lindenau 1848 feiert 170. Geburtstag.

16.7.: Der Leipziger Maler Wolfram Ebersbach feiert seinen 75. Geburtstag.

16.7.: Die LVB erneuern die Gleiskurve am Willy-Brandt-Platz. Die Fahrbahn Richtung Westen vor dem Hauptbahnhof wird für zwei Wochen voll gesperrt.

17.7.: Hollywood-Set am Riquet-Haus: Gedreht wird der Spionage-Thriller „The Operative“ mit Diane Kruger in der Hauptrolle.

Zur Galerie Hollywood-Star mit deutschen Wurzeln: Diane Kruger steht derzeit in der Leipziger City für ihren neuen Film „The Operative“ vor der Kamera. Fotos: André Kempner

17.7.: Eine Marktanalyse zeigt: Innerhalb von zehn Jahren sind die Preise für Wohnimmobilien in Leipzig um 74 Prozent gestiegen.

18.7.: Die zehnte Auflage des sechstägigen Beachvolleyballturniers Sachsenbeach beginnt auf dem Augustusplatz.

18.7.: Die Promenaden Hauptbahnhof werden für 30 Millionen Euro umgebaut. Auch die Deutsche Bahn krempelt ihr Reisezentrum um. Der Umbau soll 2019 abgeschlossen sein.

19.7.: Das LVZ-Sommerkino beginnt auf der Galopprennbahn Scheibenholz.

Zur Galerie So schön ist das LVZ-Sommerkino 2018 auf der Galopprennbahn im Scheibenholz.

20.7.: Die Leipziger Goldschmidt-Thermit-­Gruppe, Weltmarktführer im Verbindungsschweißen von Schienen und der Instandsetzung von Schienensystemen, steigert seinen Umsatz um 13 Prozent auf 158 Millionen Euro.

20.7.: Amazon investiert am Standort Leipzig fünf Millionen Euro für ein neues Hochregallager.

20.7.: Aufgrund der anhaltenden Hitze müssen fast 9000 Bäume regelmäßig gegossen werden, um Dürreschäden zu verhindern.

22.7.: 1500 Teilnehmer starten beim 35. Leipziger Triathlon am Kulkwitzer See.

Zur Galerie Am Sonntag hat der 35. Leipziger Triathlon am Kulkwitzer See stattgefunden.

23.7.: Peter Degner gibt bekannt, dass die Classic Open 2019 weitergehen: Zehn Tage lang soll es unter anderem 30 Live-Konzerte geben.

25.7.: Die Bayreuther Festspiele beginnen mit „ Lohengrin“. Das Bühnenbild kommt vom Leipziger Künstlerpaar Neo Rauch und Rosa Loy.

26.7.: Die IG Metall unterbricht den seit sechs Wochen laufenden Streik beim Autozulieferer Halberg-Guss für Schlichtungsverhandlungen.

26.7.: Die Kult-Leuchtreklame „Mein Leipzig lob‘ ich mir“ und „Willkommen in Leipzig“ (in vier Sprachen) leuchtet wieder am Brühl – rundum restauriert und in modernster LED-Technik.

Zur Galerie An den Höfen haben Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) und Centermanager Robin Spanke mit Gästen die runderneuerten Schriftzüge "Mein Leipzig lob' ich mir" und "Willkommen in Leipzig" eingeweiht.

28.7.: Umweltschützer protestieren bis zum 5.8. in Pödelwitz gegen den Braunkohle-Abbau.

29.7.: Der 1. FC Lok beginnt seine erste Saison unter Profi-Bedingungen gegen den ZFC Meuselwitz.

29.7.: Zum 11. Think-Festival am Cospudener See kommen rund 5000 Besucher.

Zur Galerie Tausende Techno-Fans feierten am Sonntag beim Think?-Festival am Cospudener See zu elektronischer Musik. Die Headliner sorgten am Abend noch mal für ausgelassene Stimmung.

31.7.: Am heißesten Tag des Jahres steigt das Thermometer auf 37,3 Grad.

August 2018

1.8.: Die Baugenehmigung für das Hotel Astoria ist erteilt. Der Investor will die Sanierung noch 2018 starten.

1.8.: Tariferhöhung beim Mitteldeutschen Verkehrsbund: In Leipzig kostet eine Einzelfahrt nun 2,70 Euro.

1.8.: Die Marktschreier-Gilde macht Halt am Völkerschlachtdenkmal.

1.8.: Besucherrekord bei den Freibädern. Aufgrund der hohen Temperaturen kamen bis Ende Juli mehr als 177.000 Besucher in die städtischen Sommerbäder.

1.8.: Neue Geschäftsführerin für das Bach-Archiv. Die Kulturmanagerin Franziska Grimm tritt ihren Posten an.

2.8.: Oberbürgermeister Burkhard Jung und seine Frau Ayleena erwarten Anfang 2019 ihr erstes gemeinsames Kind.

3.8.: Die Rockband Status Quo spielt auf der Parkbühne.

3.8.: Die „Leipziger Markt Musik“, Nachfolger der „Classic Open“, beginnt auf dem Markt.

Zur Galerie Artistik, Poetry und viel Live-Musik: Der Nachfolger der „Classic Open“ hatte am Wochenende Premiere. Künstler brachten bei der „Leipziger Markt Musik“ die City zum Kochen. Fotos: André Kempner

4.8.: Chemie Leipzig startet mit einem 2:1 gegen Blau-Weiß Zorbau in die Fußball-Oberliga Süd.

4.8.: Rund 2000 Menschen demonstrieren für eine legale Seenotrettung im Mittelmeer.

4.8.: Bei der Explosion in einem Döner-Imbiss in Reudnitz-Thonberg werden zwei Frauen verletzt. Das Lokal, das sich in einem Mehrfamilienhaus befindet, wird komplett zerstört. Die genaue Brandursache ist noch unklar.

Zur Galerie In Reudnitz ist am Freitag kurz nach 20 Uhr das Kaufland-Center wegen eines Polizei-Großeinsatzes evakuiert worden. Fotos: Dirk Knofe/Angelika Oswald

5.8.: Der SC DHfK wird Dritter beim Sparkassen-Cup in Rotenburg an der Fulda.

6.8.: Unter den sächsischen Großstädten steigen die Mieten in Leipzig am meisten. 5,6 Prozent Zuwachs bedeuten 6,55 Euro pro Quadratmeter im Durchschnitt.

11.8.: Bei der 11. Auflage der Golf-Charity von Steffen Göpel spenden Prominente über zwei Millionen Euro für kranke und benachteiligte Kinder.

Zur Galerie 2,2 Millionen Euro haben Prominente zur Golf-Charity-Gala in Leipzig gespendet. Im The Westin wurden wertvolle Objekte von der Uhr bis zum Neo-Rauch-Gemälde versteigert. Und dann feierten die ViPs mit Pur und den Weather Girls. Fotos: Kempner

11.8.: Die Leipziger Vierlinge Jasmin, Kim, Laura und Sophie feiern in der Grundschule Beucha Einschulung.

11.8.: Die Leipzig Open beginnen. Das wichtigste Tennis-Turnier im Osten Deutschlands läuft bis zum 19.8..

13.8.: Wegen eines Brandes fällt der Unterricht an der 91. Schule in Grünau aus. Erst eine Woche später starten die Schüler ins neue Schuljahr. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

13.8.: Pünktlich zum Schulstart eröffnen drei neue Schulen.

13.8.: Porsche will sparen. Einschnitte bei der Stammbelegschaft soll es nicht geben, aber die Zahl der Leiharbeiter im Leipziger Werk sinkt.

15.8.: 20 Nachtflüge mehr. Ein neues Anflugverfahren am Flughafen Leipzig/Halle erlaubt mehr Landungen pro Stunde. Fluglärmgegner zeigen sich entsetzt.

15.8.: Das erste Bauprojekt für den Leuschnerplatz steht fest: Das Leibnitz-Institut für Länderkunde errichtet für 34,5 Millionen Euro einen Neubau samt öffentlicher Bibliothek. Auch im Bowlingtreff soll wieder Leben einziehen.

15.8.: Mit einer Rekord-Besucherzahl geht das LVZ-Sommerkino zu Ende. Insgesamt 14.448 Besucher kamen in der dritten Auflage ins Scheibenholz.

16.8.: Zweieinhalb Jahre nach den schweren Krawallen von Hooligans in Connewitz beginnt der erste Prozess. Zwei Angeklagte müssen sich wegen schweren Landfriedensbruchs verantworten. Beide werden verurteilt und müssen ins Gefängnis.

16.8.: Mit einem 1:1 gegen CS Universitatea Craiova erreicht RB Leipzig die Gruppenphase der Europa League.

16.8.: Wegen des Funds einer Fliegerbombe müssen 1500 Einwohner in der City in der Nacht ihre Wohnungen verlassen. Am frühen Morgen ist die Bombe entschärft.

Zur Galerie Bei Bauarbeiten im Leipziger Zentrum-Nordwest ist am Donnerstagnachmittag eine Fliegerbombe gefunden worden. Die Pfaffendorfer Straße wurde gesperrt. (Bilder: Christian Modla/Björn Meine)

17.8.: Das Wasserfest sagt bis zum 19.8. „Ahoi Leipzig“.

19.8.: 35.000 Besucher feiern beim ausverkauften 21. Highfield-Festival.

Zur Galerie Das sind die Fotos vom letzten Tag des Highfiled-Festivals am Störmthaler See.

19.8.: Chemie schafft die Sensation. Der Fünftligist wirft den Zweitligisten Jahn Regensburg in der ersten Runde aus dem DFB-Pokal.

21.8.: Karstadt plant die Schließung der Leipziger Filiale. Die Untermieter haben die Kündigung bereits erhalten. Für die Mitarbeiter wird ein Sozialplan erstellt.

22.8.: Die „Blechbüchse“ wird 50. Die geschwungene Form der Aluminium-Fassade gehört zum einst größten Kaufhaus der DDR.

Zur Galerie In 50 Jahren vom „Konsument-Warenhaus am Brühl“ zu den „Höfen am Brühl“ – Leipzigs „Blechbüchse“ ist und war ein Wahrzeichen der Stadt.

23.8.: Notbremse. Die Baukosten für das Naturkundemuseum auf dem Spinnerei­-Gelände würden sich fast vervierfachen. Die Stadt sucht einen neuen Standort.

24.8.: Peter Kretschmer vom SC DHfK Leipzig verteidigt seinen Titel bei der Kanu-WM und holt im Zweier-Kanadier Gold über 1000 Meter.

25.8.: Marius Müller-Westernhagen spielt vor 7000 Fans in der ausverkauften Arena ein Unplugged-Konzert.

26.8.: 34.000 Besucher kommen zur 10. Auflage der Messe Hund & Katz.

26.8.: Mit einer 4:1-Niederlage gegen Borussia Dortmund startet RB Leipzig in die neue Bundesliga-Saison.

26.8.: Die Leipzigerin Tina Dietze gewinnt mit Kanu-Partnerin Franziska Weber bei der Kanu-WM den Weltmeister-Titel über 200 Meter.

29.8.: Mit der Wiedereröffnung des historischen Saal-Gebäudes wird die Sanierung des Kulturzentrums Anker in Möckern abgeschlossen. Die Arbeiten dauerten vier­einhalb Jahre und kosteten sechs Millionen Euro.

29.8.: DHL feiert den zehnten Jahrestag der Ansiedlung auf dem Flughafen Leipzig/Halle.

Zur Galerie Zum zehnten Geburtstag de DHL-Drehkreuzes am Flughafen Leipzig/Halle soll die Flotte erweitert werden.

29.8.: Die 400 Karstadt-Mitarbeiter erhalten die Kündigung. Am 31. März 2019 soll das Haus schließen.

30.8.: Mit einem Last-Minute-Sieg qualifiziert sich RB Leipzig für die Gruppenphase der Europa League. Die Leipziger gewinnen 3:2 gegen Sorja Luhansk.

31.8.: Das Gewandhausorchester eröffnet die neue Saison mit dem Ausnahme-Cellisten Yo-Yo Ma.

September 2018

5.9.: Der Fahrdienstleister Clever Shuttle eröffnet in Leipzig den größten Standort in Deutschland. Am Hauptbahnhof gibt es einen Sammelpunkt mit Ladestationen für 45 Elektro-Shuttles.

8.9.: Die 17. Schumann-Festwoche beginnt.

9.9.: 3500 Starter gehen beim Leipziger Stadtlauf auf die Strecke.

9.9.: Das erste Leipziger Katzencafé öffnet für Besucher. Der Andrang ist groß.

Zur Galerie Schnurrende Vierbeiner, dazu einen feinen Kaffee: In Leipzig hat ab Sonntag das Café Katzentempel am Johannisplatz offiziell geöffnet. Anne Rüter und Robin Gebauer betreiben das Café, das gleichzeitig zu Hause von sechs flauschigen Katzen ist. Erste Eindrücke hat unser Fotograf André Kempner eingefangen.

10.9.: Neue „Eliteschule des Sports“ eröffnet. 19,1 Millionen Euro hat sich die Stadt den Neubau ihrer Sportoberschule kosten lassen.

12.9.: Die „Lange Lene“ wird 50: Das mit 335 Metern längste Wohnhaus Deutschlands in Propstheida feiert Geburtstag.

12.9.: Das Sächsische Oberverwaltungsgericht kippt das Radfahrverbot auf dem Innenstadtring.

Zur Galerie Rund 150 Menschen haben am Freitagabend in Leipzig an einer Fahrraddemo teilgenommen. Anlass war das Gerichtsurteil des Oberverwaltungsgerichts Bautzen, welches das Radfahrverbot auf dem Leipziger Innenstadtring gekippt hat.

12.9.: Bei einer Razzia in Sellerhausen und Grünau gehen Beamte von Bundes- und Landespolizei gegen illegale Migration vor.

12.9.: Rekord in Leipzigs Freibädern: Mehr als 267.000 Besucher wurden verzeichnet. Am beliebtesten war das Schreberbad.

19.9.: Die Delegierten des SC DHfK Leipzig wählen einen neuen Vorstand. Neuer Präsident ist Polizeipräsident Bernd Merbitz.

20.9.: Die Uniklinik nimmt einen Neubau offiziell in Betrieb. Das Haus 7 hat 58 Millionen Euro gekostet und ist künftig zentrale Anlaufstelle für alle Patienten mit Krebserkrankung oder Krebsverdacht.

26.9.: Der Hauptbahnhof wird bis 30. September für den Bahnverkehr gesperrt. Auch der Verkehr im Citytunnel kommt zum Erliegen. Grund sind neue Software und Überprüfungen.

Zur Galerie Kurz vor der Sperrung herrschte großer Andrang, wollten Reisende noch die reguläre S-Bahn oder den Zug erwischen. Ab 8 Uhr ging dann am Mittwoch nichts mehr: Bis zum Sonntagmorgen (30.9.) ist der Hauptbahnhof gesperrt. Auch der City-Tunnel kann nicht befahren werden. Der Grund: Einbindung von Gleisen und Technik ins Netz. Fotos: André Kempner

27.9.: Burkhard Jung wird nicht Präsident des Ostdeutschen Sparkassenverbands und bleibt Oberbürgermeister von Leipzig. Der Verband konnte sich auf keinen Bewerber einigen und verlängert den Vertrag mit dem Amtsinhaber.

27.9.: Die Gießerei Halberg-Guss soll früher als geplant bereits im März 2019 schließen. Gleichzeitig wird ein Lieferstopp gegen mehrere Großkunden verhängt.

27.9.: Freude in Leipzig. Deutschland erhält den Zuschlag für die Fußball EM 2024. Auch die Red-Bull-Arena ist einer der Austragungsorte.

27.9.: Der Stadtrat beschließt eine neue Mobilitätsstrategie und verständigt sich auf das Nachhaltigkeitsszenario.

27.9.: Der Stadtrat beschließt die Einführung einer Gästesteuer. Touristen müssen ab 1. Januar 2019 drei Euro pro Person und Tag zahlen. Kinder, Jugendliche, Azubis und Studenten bleiben davon befreit.

28.9.: Schlüsselübergabe. Die Erziehungswissenschaftler übernehmen auf dem Bildungscampus Jahnallee ihr neues Zentrum.

30.9.: Mit dem Spiel gegen die Hannover Indians wird der Eisdom, die neue Spielstätte der Icefighters, eingeweiht.

30.9.: Der Leipziger Kanute Franz Anton holt sich in Rio de Janeiro den Weltmeistertitel im Einer-Canadier.

