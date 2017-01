Leipzig. Gerade noch mit Bestnoten bedacht – und doch zu! Das Restaurant Heine hat seine Pforten geschlossen, viele Feinschmecker sind enttäuscht.

Die Empfehlungen bundesweiter Gastro-Kritiker, die die Gerolsteiner Bestenliste für 2017 auch für Leipzig zusammengefasst hat (die LVZ berichtete), machte Reiner Klötzsch Appetit, mal wieder lecker essen zu gehen. Doch daraus wurde nichts. „Ich wollte ins Restaurant Heine in der Karl-Heine-Straße 20. Doch das gibt es gar nicht mehr. Wieso steht es dann auf Platz drei der Leipziger Top-Restaurants?“, fragt der Mann aus Großsteinberg bei Grimma.

Stimmt, das Heine, das zehn Jahre lang für feine Küche mit erlesenen Weinen stand, wurde im vorigen Jahr noch mit Bestnoten der Kritiker bedacht, hat aber zum 24. Dezember geschlossen. „Wir verabschieden uns und gehen neue Wege! ... Wir hatten schöne, bereichernde, stärkende und auch nachdenkliche Momente in den letzten Jahren und werden unsere Heine-Zeit immer in Erinnerung behalten. Herzlichst Ihre Familie Oelsner“, ist auf der Web-Site des Restaurants zu lesen und ebenso auf der Mailbox unter der bisherigen Nummer zu hören. Wo vor 100 Jahren an der Karl-Heine-Straße Industriegeschichte geschrieben wurde, wo nebenan Max Klinger als Maler und Bildhauer deutschen Jugendstil prägte und in der Spinnerei sich zuletzt die Neue Leipziger Schule mauserte, präsentierten Annett und André Oelsner seit 2006 kreative Küche. Das ist nun Geschichte. Mitte vergangenen Jahres habe sich das Betreiberehepaar „spontan entschlossen“, im nächsten Jahr neue Wege zu gehen, erklärt die Ex-Inhaberin Annett Oelsner. Inzwischen ist die 45-Jährige in der Weinabteilung des Frischeparadieses in der Maximilianallee 5 für edle Tropfen zuständig. Ehemann André (45) sei noch auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. „Er nimmt sich eine kleine Auszeit vom Kochen. Ich bin aber glücklich, dass das nicht für Zuhause gilt“, sagt sie.

„Tatsächlich gibt es in jedem Jahr ein oder zwei Restaurants, die im letzten Moment doch nicht mehr aktuell sind. Besonders unglücklich ist das natürlich bei solchen Einrichtungen, die auch prominent in den jeweiligen Top 10 vertreten sind“, bedauert Gerolsteiner-Projektmanager Norman Volkmann den Lapsus. „Zum Verständnis, warum das leider passieren kann: Die sieben Restaurantführer selbst haben meist zwischen Juli und Oktober Redaktionsschluss. Die Firma Sternklasse, die die Restaurantführer auswertet und die Rankings zusammenstellt, hat ihren Redaktionsschluss Anfang Dezember. Sternklasse fragt alle Restaurants ab, was die Aktualität der aktuellen Informationen angeht (Karte, Öffnungszeiten etc). Das Heine ist dabei offenbar durch das Raster gefallen und wird entsprechend im nächsten Jahr nicht mehr im Ranking sein“, versichert Volkmann. Da das Heine wegfalle, rücke „Die Brennerei“ im Herrenhaus Möckern nunmehr mit unter die Top 10.

Von Cornelia Lachmann