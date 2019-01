Leipzig

Als im 19. Jahrhundert die großen Salons Mode waren, in denen Klassik-Liebhaber dem Pianisten oder einem Ensemble bei einem Gläschen lauschten, hat wohl noch niemand etwas von einer Friedlichen Revolution ahnen können. Im 30. Jahr nach der Wende kommt die Revolution in den Salon: „ Türöffner Masur“ ist einer von sieben Notenspursalons überschrieben, die der Verein Notenspur organisiert.

Dieser widmet sich der engen Beziehung des ehemaligen Leipziger Gewandhauskapellmeisters zur russischen Musik. Kurt Masur und das Gewandhausorchester haben mit ihrer Musik – etwa Schostakowitsch – in der Sowjetunion Menschen begeistert. „Meinem Vater ging es aber immer darum, Künstler zu fördern, die politisch unterdrückt worden“, erinnert sich Opernsängerin Carolin Masur.

Kurt-Masur-Institut ist erstmals Partner

Ein Beispiel dafür ist der russisch-deutsche Komponist Alfred Schnittke, dem er einen Auftrag für eine Sinfonie zur Eröffnung des Gewandhauses verschaffte. Mit ihm war er befreundet, die Masurs haben mit Schnittke einen Spaziergang auf den Spuren berühmter Komponisten gemacht.

„Im Prinzip war es damals eine kleine Notenspur“, sagt Werner Schneider, der Chef des Vereins. Darüber wird auch mit Tomoko Masur geplaudert, die beim Salon im Mendelssohn-Haus anwesend sein wird (3. März, 15 Uhr). Im Mendelssohn-Haus ist das Internationale Kurt-Masur-Institut beheimatet, das als multimediales Informations- und Begegnungszentrum mit Ausstellung sein Erbe bewahrt. „Für uns ist der Salon eine Möglichkeit, das Kurt-Masur-Institut in Leipzig als wichtiger Partner mehr ins Gespräch zu bringen“, so Robert Unger, der Vorstandsvorsitzende.

Vielfältige Begegnungen in den Salons

Über den Salons steht in diesem Jahr das Motto „Begegnungen“, bei dem natürlich auch Clara Schumann eine Rolle spielen wird. Eröffnet wird die Reihe ganz jahreszeitgemäß mit Franz Schuberts Winterreise in der Oper, die zu den meistgesungenen Liederzyklen zählt (26. Januar, ab 15 Uhr).

Der beliebte Kindersalon widmet sich der kleinen Clara, wobei im Mittelpunkt steht, was sie geprägt hat: Die Freude am Musizieren (3. Februar, 11 Uhr, im MDR-Würfel am Augustusplatz). Es ist spontanes Mitmachen gefragt, ob beim Singen, beim Tanzen oder auch, wenn Claras Lieblingsinstrument, das Klavier, genauestens untersucht wird.

Fiktive Begegnung von Bach uund Händel

Bei den Begegnungen wird auch ein wenig fabuliert, wenn es um Bach und Händel geht. „Das sind die bekanntesten Komponisten der Barockzeit, die sich beide aber im Leben nie begegnet sind“, erzählt Elke Leinhoß vom Verein Notenspur. Ein geplanter Treff ist nie zustande gekommen. Später zog es Händel nach England. Bach blieb im thüringisch-sächsischem Raum. „Es ist die Stärke der Salons, auch darüber zu reden, wie eine mögliche Begegnung gewesen wäre“, so Schneider (Bach-Museum, 17. Februar, ab 15 Uhr).

Weitere Salons sind in der Alten Nikolaischule (10. Februar), im Schumann-Haus (16. Februar) sowie in der Grieg-Begegnungsstätte (23. Februar) geplant.

Die Notenspursalons gibt es in diesem Jahr zum 11. Mal. Wie damals üblich, lauschen Klassik-Liebhaber den Musikern bei einem Gläschen, kommen hinterher am Stehtisch mit ihnen ins Gespräch.

Die Eintrittskarten kosten zwischen 10 und 20 Euro, ermäßigt ab 6 Euro für den Kindersalon. Die Tickets gibt es in den genannten Häusern sowie an den bekannten Vorverkaufsstellen.

Von Mathias Orbeck