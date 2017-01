Leipzig. Jetzt wird es an der Wundtstraße ernst: Auf der Baustelle der Leipziger Wasserwerke südlich der Kreuzung Schleußiger Weg ist jetzt eine bemannte Tunnelbohrmaschine 6,50 Meter tief in die Erde herabgelassen worden. Von dort soll sie sich zunächst bis Ende März 290 Meter weit in Richtung Richard-Lehmann-Straße vorarbeiten, um einen neuen Regenauslasskanal zu errichten. Anschließend wird die Maschine wieder in den Startschacht umgesetzt, damit sie sich ab April von dort 44 Meter weit unter der Wundstraße (Bundesstraße 2) vorarbeitet, um den Kanal in Richtung Pleißemühlgraben zu verlängern. Am Dienstag war offizieller Bohrstart.

Trotz arktischer Kälte herrschte am Dienstagmorgen Gedränge in der 11,5 Meter großen Startgrube. Denn die Firma Braumann Tiefbau präsentierte dort ihre fünf Meter lange Schildvortriebsmaschine MH 1 und ließ Journalisten bis in die Spitze ihres 3,1 Meter hohen Innenraums klettern. Das 35 Tonnen schwere Ungetüm steckte bereits viereinhalb Meter im Untergrund, weil es am Vortag probeweise angefahren worden war. Doch wer sich an einem Förderband vorbei bis ganz nach vorn gearbeitet hatte, war erstaunt. Denn statt eines Bohrkopfes befindet sich dort ein Baggerarm. „Bei dieser Maschine wird zuerst der umgebende Metallzylinder mit einer Kraft von maximal 12.000 Kilo-Newton hydraulisch ins Erdreich gepresst und anschließend das Erdreich mit dem Baggerarm auf das Förderband gehoben“, erläuterte Veit Haase von Braumann Tiefbau. Genaugenommen sei das Gerät deshalb kein Bohrer, sondern eine Teilschnitt-Vortriebsmaschine.

Wenige Meter entfernt brachten die Maschinenführer Anzen Gruber und Thomas Schuster einen Monitor- und Sprechfunkkasten an, über den künftig die Kommunikation zwischen Vortriebsmaschine und der Außenwelt ablaufen soll. Denn wenn alles nach Plan läuft, wird sich die Maschine jeden Tag rund zehn Meter vorarbeiten. Ob dies gelingt, hängt von der Bodenzusammensetzung ab. „Wir befinden uns hier im Auengebiet und dürften eigentlich nur auf Aue-Lehm, Sand und Kies treffen“, erläuterte Haase. Man könnte allerdings auch auf Findlinge treffen. „Dann werden sie angebohrt, gespalten und kommen auf das Förderband.“

Mit Spannung beobachtet wird außerdem, ob es während der Schildfahrt unter der Wundtstraße (B2) zu Setzungen kommt. Denn auf den Fahrbahnen darüber sind täglich über 40.000 Fahrzeuge unterwegs; bei Bodensetzungen könnten dort Risse oder Absätze entstehen. „Es gibt generell keinen setzungsfreien Vortrieb“, so Haase auf Nachfrage. „Wir werden aber alles technisch mögliche gewährleisten, damit sie minimiert oder ganz ausgeschlossen werden können.“ Berechnungen hätten ergeben, dass sich die Setzungen im Bereich von Millimetern oder wenigen Zentimetern befinden müssten und auch nicht sofort auftreten werden. „Wir könnten also darauf reagieren.“ Matthias Wiemann von den Wasserwerken betonte, dass man auf alle Eventualitäten vorbereitet ist. „Wir gehen mit äußerster Sorgfalt vor. Sollte wider Erwarten Setzungen eintreten, werden wir sofort darauf reagieren.“ Die Wasserwerke stünden deshalb mit dem städtischen Verkehrs- und Tiefbauamt in Kontakt.

Weil sich der Startschacht dicht an den stadteinwärtigen Fahrspuren der Wundtstraße (B2) befindet, wurde am 13. Januar bereits eine der beiden Spuren gesperrt. Diese Sperrung werde bis Juni aufrecht erhalten bleiben, hieß es gestern. Die stadtauswärtige Fahrtrichtung, die im Baustellenbereich schon seit Wochen nur noch einspurig nutzbar ist, wird voraussichtlich bis zum Abschluss des Großprojektes im November eingeschränkt nutzbar bleiben. Gesperrt bleibt solange auch die stadteinwärtige Auffahrt der Richard-Lehmann-Straße auf die Wundtstraße (Bundesstraße 2).

Wie berichtet, wird der Regenauslasskanal benötigt, um die Abwasser- und Regenwasserentsorgung der südlichen Leipziger Stadtteile zu sichern. Der Kanal bildet dafür eine Art Überlauf – bei besonders starken Regenfällen fließt ein Teil des mit Regenwasser verdünnten Abwassers über den Kanal unter der Wundstraße in Richtung Pleiße ab, um das übrige Kanalnetz und das Klärwerk im Rosental vor Überflutungen zu schützen. Der Ende des 19. Jahrhunderts errichtete Vorgänger-Kanal ist verschlissen; für die neue technische Lösung investieren die Wasserwerke rund sechs Millionen Euro.

Von Andreas Tappert