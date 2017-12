Über zwei Millionen Besucher auf Leipziger Weihnachtsmarkt

Leipzig. „Die Lust der Leipziger, sich auf den Weihnachtsmarkt einzulassen, ist ungetrübt“, freute sich Walter Ebert, Marktamtsleiter in Leipzig. Erstmals wurden die Besucher mit Hilfe eines Zählsystems, das Mobiltelefone im bereitgestellten WLAN-Netz registriert, anonym gezählt. Über zwei Millionen Menschen haben den Weihnachtsmarkt demnach dieses Jahr besucht.

Weihnachtsmarkt war besonders an Wochenenden gut gefüllt

Obwohl der Markt wegen der kurzen Adventszeit weniger Tage stattfand, als in den Vorjahren, seien nicht weniger Menschen durch die Buden-Gassen geschlendert als in den Vorjahren, sagte Ebert. Besonders am Wochenende sei der Markt gut gefüllt gewesen. „Alle drei Wochenenden waren vom Wetter her perfekt“, sagte Ebert. Nur an zwei Montagen sei das Wetter schlecht gewesen. Auch die Händler waren entsprechend zufrieden.

Über die Betonsperren hätten sich die Besucher nicht geärgert, sagte eine Sprecherin der Stadt. Auch über die erhöhte Polizeipräsenz habe es keine Beschwerden gegeben.

Noch bis zum Freitag hat der Leipziger Weihnachtsmarkt von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Am Samstag schenken die Stände auf dem Markt zwischen 10 und 20 Uhr ein letztes Mal Glühwein und Punsch aus.

Von Theresa Held