Leipzig

Leipzigs Autofahrer werden noch lange mit Überschwemmungen auf der Bundesstraße 6 im Bereich der Travniker Straße leben müssen. Denn die Experten des städtischen Verkehrs- und Tiefbauamtes suchen derzeit immer noch nach einer Ursache dafür, dass sich auf der relativ neuen Straße das Wasser staut. „Die Straße einschließlich der Straßenentwässerungsanlagen wurden gemäß dem gültigen Regelwerk dimensioniert und errichtet“, betonte gestern Amtsleiter Michael Jana auf LVZ-Anfrage. „Da diese Überflutungen trotzdem auftreten, wurde und wird von uns eine Ursachenermittlung durchgeführt. Zudem werden die Anlagen der Straßenentwässerung in einem engen Turnus kontrolliert und gereinigt.“

„Tiefpunkt war alternativlos“

Die Probleme der Entwässerung der Travniker Straße im Bereich der Eisenbahnunterführung sind der Behörde bereits seit Jahren bekannt. Denn bei Starkregen wird dort fast regelmäßig die Fahrbahn überflutet (die LVZ berichtete). Bei dem überfluteten Bereich handelt es sich um einen Tiefpunkt, dem von beiden seitlichen Rampen der Travniker Straße das Oberflächenwasser zufließt. „Dieser Tiefpunkt unterhalb der S-Bahngleise war in dieser Trasse alternativlos“, so der Amtsleiter.

Verkehrsschild soll Autofahrer warnen

Um die Ursachen für die Überflutungen – und die damit häufig verbundene Sperrung der Bundesstraße in diesem Bereich – aufzuklären, hat das Verkehrs- und Tiefbauamt eine Kanal-TV-Untersuchung veranlasst. „Dabei wurde festgestellt, dass die Straßenentwässerungsanlagen sich in einem baulich guten Zustand befinden und keine Abflusshindernisse aufwiesen“, so Jana. „Die Ursachenermittlung wird deshalb fortgeführt.“ Da die Entwässerungsanlagen der Travniker Straße sehr komplex sind, hätten die Ermittlungen aber noch nicht abgeschlossen werden können. Für Autofahrer wurden Warnschilder aufgestellt, damit sie sich auf die Situation einstellen können. Wie berichtet musste der Bereich zwischen Luise-Otto-Peters-Allee und Linkelstraße auch am vergangenen Wochenende wieder voll gesperrt werden. Nach am Montag pumpten Reinigungskräfte dort Wasser ab.

Von Andreas Tappert