Leipzig

Seit nunmehr acht Jahren engagiert sich der Leipziger Verein Ärzte für Madagaskar für die Verbesserung der medizinischen Versorgung und der Lebensumstände in einer der entlegensten Regionen der vor der Ostküste Afrikas beheimateten Insel. Auch die jüngste Projektreise nach Madagaskar hielt wieder viel Neues bereit, wie Projektkoordinatorin Amanda Hecktor der LVZ berichten konnte. „Es waren wieder sehr unterschiedliche Momentaufnahmen. Einerseits strotzt das Land vor Schönheit und Frohsinn, gleichzeitig steht es vor großen Problemen.“ Dank vielfältiger Unterstützung sei es aber gelungen, bei mehreren Projekten Fortschritte zu erreichen.

„Beispielsweise bei der Tuberkulosebehandlung in Fotadrevo, deren Finanzierung durch die Stiftung Nord-Süd-Brücken ermöglicht wurde, erhalten Patienten regelmäßig Antibiotika und Lebensmittel, um wieder zu Kräften zu kommen“, erzählt Hecktor. Parallel dazu kläre die für Tuberkulose geschulte Gemeindegesundheitshelferin über Symptome dieser gefährlichen Krankheit und Wege der Prävention auf.

Mobilen Ultraschall für Schwangere gibt es nun im Gesundheitszentrum Tanantsoa. Mehrere Dutzend können pro Tag von der Hebamme untersucht werden. „Die Untersuchung dient der frühzeitigen Erkennung möglicher Komplikationen während Schwangerschaft und Geburt“, erläutert die Vereinsmitarbeiterin. Den Strom liefere ein tragbarer Generator.

Solaranlagen für Gesundheitszentren

Das Gesundheitszentrum Agnavohahabe laut Hecktor wie sieben weitere Gesundheitszentren (Centres Santé de Bases, abgekürzt CBS) kürzlich eine Solaranlage erhalten. So gebe es jetzt Licht und Strom für medizinische Geräte. Ein Höhepunkt der Reise sei der Besuch des CSB Gogogogo in der Region Ejeda gewesen, wo der neue Wasserturm im Dorf dank der Finanzierung durch den Fanajana-Verein und den Hamburger Klimaschutzfonds eingeweiht werden konnte. „Zudem hat der öffentliche Brunnen eine Zuleitung zum CSB bekommen, sodass es dort nun fließend Wasser gibt“, so die Leipzigerin. Zudem könne sich die Dorfbevölkerung wieder an einer öffentlichen Entnahmestelle bedienen.

Besonders freut sich Amanda Hecktor, dass der Weihnachtswunsch des Vereins aus dem letzten Jahr in Erfüllung ging. Im Hopitaly Salfa in Ejeda waren die Bettenstationen samt Einrichtung in einem unwürdigem Zustand – jetzt können die renovierten Räume und Betten sowie eine neue Ausstattung genutzt werden. „Zudem konnten wir den Brunnen wieder in Gang bringen, die Patiententoiletten erneuern sowie den OP renovieren und neu ausstatten“, zählt die Leipzigerin auf.

Und: Was lange währt, wird endlich gut. „Nach einem Brand vor zwei Jahren im Gesundheitszentrum Andranobory waren Gebäude und Equipment völlig zerstört“, berichtet die Projektkoordinatorin. Während der vergangenen acht Monate sei die Klinik an diesem nur schwer zugänglichen Ort dank der Finanzierung durch die „Alternaid Stiftung“ wieder aufgebaut worden.

Schaf als Dankeschön

„Mit dem Hissen der madagassischen Flagge, dem Singen der Nationalhymne, großen Dankesreden, einem Festessen und glücklichen Gesichtern wurde das neue Gebäude eingeweiht“, erzählt Hecktor nicht ohne Rührung. Als Dankeschön habe der Verein vom Gastgeber ein Schaf erhalten, „welches sicherlich bald für ein weiteres Festmahl sorgt“. All dies sei Grund wie Anlass genug, in den Anstrengungen in den kommenden Jahren nicht nachzulassen. „Es bleibt noch viel zu tun, wofür wir natürlich weiter Spenden benötigen“, blickt die Leipzigerin voraus.

Spendenkonto: Empfänger: Ärzte für Mada- gaskar e.V.; Empfängerbank: Sparkasse Leip- zig; IBAN: DE 65 8605 5592 1090 0096 70; BIC/SWIFT WELADE 8L XXX

Von Martin Pelzl