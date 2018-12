Leipzig

Das mag manchen überraschen: 33,9 Prozent der LVZ-Leser haben in unserer Umfrage angegeben, dass sie gar kein Silvester feiern. Und: Nur 17,8 Prozent sprechen sich vehement gegen ein Böllverbot in Innenstädten aus - der Rest der Befragten antwortete mit "Finde ich gut" oder "Geht so". Ganz auf das Knallen verzichten wollen immerhin 33,8 Prozent der Befragten - sie kaufen gar nicht erst Raketen, Böller oder Knallfrösche.

Wir wollten auch wissen, welche Rituale Sie an Silvester pflegen. Auf Platz 1 landet dabei, mit einem Glas Sekt anzustoßen (67,4 Prozent). Gut jeder Dritte mag nicht auf "Dinner for One" im Fernsehen verzichten. Wenig Zuspruch finden Aktivitäten wie die Neujahrsansprache von Angela Merkel im Fernsehen zu verfolgen, einen Silvesterlauf zu absolvieren oder ein Konzert zu besuchen.

Beim Essen sind die Leser dagegen ziemlich unterschiedlich: Fast 50 Prozent wählten die Option „Etwas anderes“ und meinten damit beispielsweise Gulaschsuppen, Forelle, Soljanka oder Kartoffelsalat. Der größte gemeinsame Nenner war mit 21,9 Prozent das Raclette. Das entspannte Mahl, das sich wunderbar mit Freunden über den ganzen Abend ziehen lässt, eignet sich ja auch wirklich gut für den Silvesterabend. 5,7 Prozent greifen zum nächsten Verwandten des Raclette, dem Fondue.

Was hilft gegen den Kater?

Das Mittel der Wahl gegen den Kater unter den LVZ-Lesern ist übrigens nicht der Rollmops. Stattdessen gibt über die Hälfte an, gar nicht verkatert zu sein an Neujahr - mal sehen, ob dieser Vorsatz wirklich eingehalten werden kann. Unter dem Rest ist "Im Bett liegenbleiben und totstellen" besonders beliebt. Nicht ein einziger Leser entschied sich für die Schimanski-Methode: Ein rohes Ei zu sich nehmen.

Unter den freien Antworten fand sich übrigens auch die Auskunft „Ich hab eine Katze, keinen Kater!“.

Noch ein letztes Ergebnis: Für knapp ein Fünftel der Leser gilt übrigens das, was auch für einen kleinen Teil der LVZ-Belegschaft gilt: Sie müssen an Silvester arbeiten. Das eine oder andere Ritual wird ja vielleicht trotzdem drin sein. Wir wünschen Ihnen so oder so einen guten Rutsch und einen tollen Start in 2019!

Von RND/LVZ