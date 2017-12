Umleitung von Kiebitz nach Jeßnitz muss ein zweites Mal hergerichtet werden

Kiebitz. Die Baustellen in Kiebitz lassen den Anwohnern kurz vor Weihnachten keine Ruhe. Nach dem mehrtägigen Ausfall der Telefonleitung für rund 100 Haushalte wegen eines zerstörten Kabels an der Ortsdurchfahrt (die DAZ berichtete) macht nun eine unfertige Umleitungsstrecke Sorgen. Hintergrund: Die Straße Die Quere in Kiebitz soll wegen der Arbeiten an der Ufermauer zur Kleinen Jahna voll gesperrt werden. Hier werden letzte Hochwasserschäden von 2013 beseitigt. Dadurch kämen die Anwohner der Berghäuser selbst von der noch offenen Baustelle der Ortsdurchfahrt nicht mehr zu ihren Grundstücken.

Daher hatte die Gemeinde Ostrau einen Wirtschaftsfeldweg nach Jeßnitz mit Asphaltgranulat befestigt. Doch der ist nun nicht mehr nutzbar, was das gesamte Vorhaben aufhält. „Letzte Woche ist ein Landwirtschaftsbetrieb über den Weg gefahren, um Mist aufs Feld zu bringen. Dabei haben sie den Weg voller Schlamm hinterlassen und völlig zerfahren. Die Straße war fertig hergerichtet. Das hält jetzt den ganzen Bau auf“, erklärte Bürgermeister Dirk Schilling.

Seitdem nun die Ankündigung der Vollsperrung im Briefkasten der Anwohner lag, beschweren sich diese reihenweise bei ihm – schriftlich, telefonisch oder per E-Mail. Gestern traf sich Schilling mit dem verantwortlichen Unternehmen vor Ort, dass die Beräumung des Schlamms zugesichert hat. „Wir hatten ja nicht auf dem Schirm, dass jetzt noch ein Betrieb etwas aufs Feld fährt. Die Agrar AG Ostrau hatte die Weitsicht, nicht mehr über den Weg zu fahren, das andere Unternehmen leider nicht“, erklärt der Bürgermeister.

Doch daneben macht die derzeit wechselhafte Witterung den Anwohnern Sorgen. „Dazu kam noch der Schnee am zweiten Advent, da war es dort richtig verweht. Aber unsere Schneezäune sind alle schon verbaut, daher müssen wir uns erstmal Ersatz besorgen“, sagt Schilling. Denn ab Freitag ist erneut Schneefall angekündigt.

Die Straße nach Jeßnitz will er nun erneut herrichten lassen. Sobald der Wirtschaftsweg wieder befahrbar ist und die Schneezäune stehen, soll die Quere in Kiebitz gesperrt werden. Die Arbeiten werden voraussichtlich sechs Wochen dauern – je nach Wettereinfluss. Dass überhaupt voll gesperrt werden muss, war zudem nicht von Anfang an so geplant, sondern hatte sich erst während der Bauvorbereitung ergeben.

Dass der Wirtschaftsweg für die Bauzeit eher behelfsmäßig befestigt ist, liegt vor allem an den Kosten. „Die Straße ist leider sehr lang und Asphaltieren wäre sehr teuer geworden. Auch eine genormte Straßenbreite von fünf Metern können wir nicht überall einhalten“, sagte Schilling und appellierte an das Verständnis der Anwohner, zumal es sich um eine zeitlich begrenzte Umleitung handelt.

Von Sebastian Fink