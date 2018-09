Leipzig

Der Bildtext auf der Social-Media-Plattform Instagram ist voller Häme. „Weltoffene Laufbahn in Leipzig entdeckt“, hat das „Imperium Fight Team“ neben zwei Fotos geschrieben, auf denen eine Gruppe muskulöser Männer auf der Kunststoffbahn des Sportcampus der Universität Leipzig posiert, teilweise mit geballten Fäusten. Das erste Bild stammt von Anfang Mai, das zweite vom Montag. „Ein deutliches Zeichen“, so kritisierte Am Dienstag der Studierendenrat (Stura) der Universität Leipzig, „wie ungestört in Leipzig Räume der Bildungseinrichtung von rechts übernommen werden“.

Mathilda Blum, Beauftragte für Antifaschismus beim Stura, fordert „von der Universitätsleitung ein konsequent durchgesetztes Hausverbot“ für die Kampfsportler, die Ende August wie andere Gruppierungen aus dem rechten Spektrum per Facebook dazu aufgerufen hatten, durch Chemnitz zu marschieren.

Den Stura-Vorwurf, „einen rechtsnationalen Verein trainieren“ zu lassen, weist die Uni allerdings von sich. „Es handelt sich mitnichten um eine genehmigte Nutzung. Uns lag keine Anfrage vor“, betont Universitätssprecher Carsten Heckmann. Im Gegenteil: Auf dem Trainingsgelände der Sportwissenschaftlichen Fakultät sei das „Imperium Fight Team“ ausdrücklich unerwünscht – wie schon 2015, als die Uni einen Vertrag über Ausrichtung eines Wettkampfs in der Ernst-Grube-Halle kündigte, nachdem die Verbindung der Gruppe zur rechtsextremen Szene deutlich geworden war. Die Kämpfe fanden später im Volkspalast auf der Alten Messe und im Kohlrabizirkus statt.

Eine Verschärfung der Hausordnung sei ohnehin angedacht, so Heckmann. Der Sportcampus solle aber frei zugänglich bleiben: „Auch in Zukunft wollen wir das Gelände weder einzäunen noch überwachen lassen.“

