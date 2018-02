Umweltaktivisten protestieren in Leipzig gegen Braunkohle-Verstromung

Leipzig. Sportlich begabte junge Leute, obendrein schwindelfrei, haben am Freitag in der Linné-Anlage an der Schillerstraße für Aufsehen gesorgt. Die Mitglieder der Umweltschutzorganisationen LEKlima und Robin Wood befestigten zwischen zwei Bäumen ein Transparent mit dem Slogan „Raus aus der Kohle!“. Sie protestierten mit ihrer Aktion gegen die Verstromung von Braunkohle – zum Schutz von Mensch und Natur. Ferner forderten sie die Leipziger Stadtverwaltung und die hiesigen Stadtwerke auf, „entschiedener gegen die klimaschädigende Braunkohle vorzugehen und Alternativen zu stärken“. Kohlestrom sei die klimaschädlichste Form der Energie-Erzeugung.Auf ihrem Banner solidarisierten sich die Naturschützer auch mit den Gegner einer Umsiedlung der Bewohner von Pödelwitz im Landkreis Leipzig. Der Ortsteil von Groitzsch soll den Tagebaubaggern weichen. „Es ist höchste Zeit, die Kosten und Risiken der Braunkohleverstromung ernst zu nehmen. Umwelt- und Klimazerstörung dürfen nicht aus ökonomischen Gründen in Kauf genommen werden. Als klimabewusste Stadt muss Leipzig allen Menschen grünen Strom liefern“, sagte Baumkletterer Jonathan Schultz.

Von Dominic Welters