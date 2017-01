Leipzig. Die Stadt Leipzig schreibt dieses Jahr zum zweiten Mal den Umweltwettbewerb für Kinder und Jugendliche aus. Zu drei verschiedenen Themen können Projekte, Videos und Audioclips eingereicht werden. Beim Umweltpreis der Stadt werden außerdem die besten Gesamtkonzepte prämiert. Die Bewerbungsfrist endet am 30. April.

Im Wettbewerb unter dem Motto „Vielfalt statt Einfalt - Zusammen gestalten wir eine lebenswerte Zukunft!“ können Projekte eingereicht werden, die vorzugsweise gemeinsam mit zugewanderten Kindern und Jugendlichen umgesetzt oder geplant wurden. Inhaltlich soll es um Klima- und Naturschutz, gesunde und nachhaltige Ernährung, fairen Handel und klimafreundliche Mobilität gehen.

Beim Wettbewerb „AU!Wald“ können fertig produzierte Audioclips zum Thema Auwald eingereicht werden. Die Beiträge sollen zwischen drei und zehn Minuten lang sein. Hilfestellung dafür leistet das Projekt „Radioreporter im Auwald“.

Im Sonderwettbewerb „Spot up – Tu was für deine Umwelt“ werden etwa 30-sekündige Videoclips gesucht, die zu nachhaltigem Handeln motivieren sollen. Bei allen drei Wettbewerben entscheidet eine Jury über den Preis in Höhe von jeweils 400 Euro.

Zusätzlich wird der Kinder- und Jugendumweltpreis der Stadt Leipzig vergeben. Er richtet sich an Einrichtungen wie Schulen, Horte, Jugendfreizeiteinrichtungen sowie Bildungs- und Betreuungseinrichtungen für neu zugewanderte Kinder und Jugendliche sowie für unbegleitete minderjährige Ausländer. Eingereicht werden sollen Gesamtkonzepte zur Umwelt- und nachhaltigen Bildung. Dotiert ist der Preis ist mit 750 Euro.

koku