Leipzig. Ein ungewöhnlicher Autokorso zog am Samstag, durch Leipzigs Straßen: Keine Oldtimer, keine Fahnen, sondern Leichenwagen rollten zwischen 14 und 15 Uhr von der Innenstadt gen Osten.

Dahinter steckt - auch wenn es zeitlich passt - keine makabre Werbeaktion für das diesjährige Wave-Gotik-Treffen. Der Aufzug steht unter dem Motto: „Erhalt des Totenkultes: Gegen die 'Discountierung' des Bestatterwesens. Gegen das Aussterben der Leichenwagen." Das Ordnungsamt Leipzig teilte dazu im Vorfeld mit: „Mittels eines symbolischen Zugs aus Bestattungskraftwagen soll ein würdevoller Abschied dargestellt und die zunehmende Verdrängung von Leichenwagen durch Transporter aufgrund eines enormen Kostendrucks kritisiert werden.“

Lockvogelangebote im Netz schaden der Branche

Jene Verdrängung klassischer Bestattungswagen steht dabei stellvertretend für Lockvogel-Angebote, die im Bestattungswesen immer üblicher werden. „Der Tod ist in unserer Gesellschaft noch immer ein Tabu, deshalb haben viele Menschen kein Gefühl dafür, was eine angemessene Bestattung kostet“, meint Oliver Wirthmann. Der Sprecher des Bundesverbandes Deutscher Bestatter empfiehlt, nicht auf die billigsten Angebote im Internet reinzufallen, sondern Bestattungsunternehmen vor Ort zu kontaktieren.

Wenn ein Unternehmen mit einem Preis von 600 bis 800 Euro lockt, kämen im Laufe der Bestattung oft noch Zusatzkosten hinzu, was den Preis letztendlich auf „normales“ Niveau anhebe. „Es wird mit ‚Alles inklusive’ gelockt, dann aber wird plötzlich noch ein dritter Sargträger oder ähnliches benötigt“, so Wirthmann. Die Demo wende sich auch gegen Mehrfachtransporte von Särgen in Lieferwagen, die von außen nicht als Leichentransporter zu erkennen seien – nur um Kosten zu sparen.

Transporter gestohlen – Särge im Wald abgelegt

Zu welchen Extremfällen das führen kann, zeigt ein Fall aus dem Jahr 2013: Damals waren drei Kleintransporter aus einem Gewerbegebiet in Hoppegarten bei Berlin gestohlen worden. Eines der Fahrzeuge nutzte eine Fahrdienstfirma zum Transport von Leichen aus Berlin und Brandenburg zum Krematorium in Meißen, da die Kosten dort niedriger liegen. Der Skandal: Der Mercedes war beladen, äußerlich aber nicht als Leichentransporter zu erkennen, sodass die Diebe keine Kenntnis von der Fracht hatten und sie erst in Polen entdeckten. Die Särge wurden schließlich in einem Wald östlich von Posen abgelegt.

