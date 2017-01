Leipzig. Das Leipziger Uni-Klinikum zieht eine traurige Bilanz zur Silvesternacht: Sechs Menschen mussten mit schwersten Verletzungen an den Fingern versorgt werden. Ursache sei der falsche Umgang mit Knallern gewesen. „Es waren deutlich mehr Fälle als in den Vorjahren“, so Facharzt Emrah Aydogan von der Plastischen Chirurgie. Eine Frau und fünf Männer zwischen 17 und 60 Jahren seien innerhalb kürzester Zeit eingeliefert und notoperiert werden.

Alle Personen seien betrunken gewesen. Und bei allen seien mindestens drei Finger betroffen gewesen, bei einer Person sogar alle fünf. „Nicht jeder Finger konnte gerettet oder rekonstruiert werden, da blieb nur die teilweise oder komplette Amputation“, so der Facharzt. Die Betroffenen würden das alles meist erst am nächsten Tag realisieren, wenn der Schock nachgelassen habe.

„Auch wenn es bis zum kommenden Jahreswechsel gerade noch lang ist“, heißt es in der Erklärung, warnen die Chirurgen des Uni-Klinikums eindringlich vor dem unbedachten Umgang mit den Sprengkörpern. Neben den ästhetischen und psychischen Folgen gefährdeten Betroffene womöglich auch noch ihren Beruf. „Auch der Alltag funktioniert nicht mehr wie bisher“, so Aydogan.

