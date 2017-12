Uni Leipzig: Zentrum für Medizindidaktik eröffnet

Einmalige Einrichtung in Mitteldeutschland

Mit finanziellem Beistand des Freistaates Sachsen ist am Montag an der Leipziger Uni ein in Mitteldeutschland bisher einmaliges medizindidaktisches Zentrum eröffnet worden. Damit seien die Weichen für eine Weiterentwicklung bei der Aus- und Fortbildung von Ärzten gestellt, hieß es beim Festakt.