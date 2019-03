Leipzig

In Leipzig treffen sich am kommenden Wochenende 60 Fachärzte und Ärzte in Ausbildung aus ganz Deutschland zur achten Ausgabe des Leipziger Kurses für plastische Chirurgie. Das Uniklinikum Leipzig lädt zur Fortbildung, bei der Patienten auch live behandelt werden sollen.

Beim Direktor der HNO-Klinik Andreas Dietz legen sich jährlich etwa 100 Patienten freiwillig „unters Messer“. „Das Gesicht ist ja das Aushängeschild eines Menschen“, sagt der Facharzt für Onkologie. „Das hilft besonders bei Rekonstruktionen nach Tumorentfernungen.“

Teilweise zahlt zudem die Krankenkasse Eingriffe, die nicht nur der Ästhetik, sondern vor allem der Gesundheit zu Gute kommen. Eine klassische Schönheitsoperation beginnt jedoch bei einem Preis von 4000 Euro. Neben Dietz dozieren auch Christopher Wachsmuth aus Leipzig und Andreas Dacho aus Heidelberg. „Patienten werden live behandelt oder Videoeinblendungen gezeigt“, erklärt Dietz.

Von lcl