Leipzig

Die Universität Leipzig veranstaltet am 30. Mai einen Gedenktag zur Sprengung der Universitätskirche St. Pauli vor 50 Jahren. Nach eigenen Angaben wird dazu ein Gottesdienst stattfinden. Die Predigt hält Landesbischof Carsten Rentzing, die musikalische Ausgestaltung kommt unter anderem vom Thomanerchor. Der Gottesdienst wird in der neuen Universitätskirche Paulinum veranstaltet.

Am Abend findet zudem ein Gedenkkonzert statt, bei dem Oberbürgermeister Burkhard Jung eine Rede halten wird. Neben Stücken von Johann Sebastian Bach und Arvo Prät wird ein Werk des Universitätsorganist Daniel Beilschmidt uraufgeführt. Die Karten für das Konzert kosten Fünf Euro und sind in der Musikalienhandlung Oelsner, Culton Tickets und in der Ticketgalerie in der Hainstraße erhältlich.

Die Universitätskirche St. Pauli der Universität Leipzig war am 30. Mai 1968 auf Beschluss der SED-Machthaber gesprengt worden, um auf dem damaligen Karl-Marx-Platz neue Gebäude für die Leipziger Universität errichten zu können. 2007 begann dort der Bau der neuen Universitätskirche Paulinum, die nach jahrelangen Verzögerungen im Dezember 2017 fertig gestellt wurde.

