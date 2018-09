Leipzig

Am Freitag dem 7. September kann das Universitätsklinikum Leipzig (UKL) nur eingeschränkt per Telefon und Fax kontaktiert werden. Grund ist eine Umrüstung der Telefonanalage von 19 Uhr bis 2 Uhr in der Nacht, wie das Klinikum mitteilte. In dem Zeitraum ist das UKL nur über die zentrale Rufnummer (0341) 97 10 9 erreichbar. Die Anrufe werden dann weitergeleitet.

