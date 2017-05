Leipzig. Obacht, am Dienstagnachmittag kann es in Leipzig ziemlich ungemütlich werden. „Wir müssen uns heute wohl auf alles einstellen“, sagte Manuel Engelmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD) gegenüber LVZ.de. Nach ersten leichten Regenschauern am späten Vormittag drohen in der zweiten Tageshälfte schwere Gewitter mit Starkregen, vielleicht sogar Hagelschauer. „Es ist möglich, dass innerhalb von einer halben Stunde 25 bis 35 Liter Wasser pro Quadratmeter herunterkommen werden“, warnte der DWD-Experte.

Auch fünf Zentimeter große Hagelkörner und Windböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 Kilometern pro Stunde seien möglich. Solche Unwetter könnten auch zu Schäden an Gebäuden und Bäumen führen. Zudem bestehe bei Starkregen immer die Gefahr, dass Kellerräume volllaufen, weil der Boden die Wassermassen gar nicht so schnell aufnehmen kann.

Ab Mittwoch kühler, aber weiterhin frühsommerlich

Ob tatsächlich Gewitterwolken über Leipzig auf- und nicht etwa vorbeiziehen, ist wie immer bei meteorologischen Vorhersagen nicht vollends sicher. „Alles kann sein, muss aber nicht“, sagte Engelmann. Relativ sicher ist zumindest, dass es in den kommenden Tagen kühler wird. „Es wird deutlich ruhiger, die Luft kühlt sich ab. Statt 31 Grad wie am Dienstag erwarten wir am Mittwoch nur noch 25 Grad“, so der DWD-Experte. Zudem bleibt es noch eher feucht.

In Richtung Wochenende kehrt der Frühsommer dann zusammen mit einem Hochdruckgebiet wieder allmählich zurück. Am Donnerstag wird es bei warmen 24 Grad freundlich, am Freitag erwartet der Experte bereits 27 Grad. Wer zwischendrin mal durchlüften möchte, kann dies vor allem in den Nächten tun, in denen das Quecksilber auf acht Grad fällt.

Von mpu