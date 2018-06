Leipzig

In Leipzig zahlen auch Studierende seit 2017 Zweitwohnsitzsteuer. Selbst dann, wenn sie in einem Studentenwohnheim unterkommen, müssen die 16 Prozent von der Netto-Kaltmiete abgeführt werden. Um die Steuer von allen Studenten mit Zweitwohnsitz einzufordern, verlangen andere Kommunen die Daten sämtlicher Wohnheim-Bewohner von den Studentenwerken.

So forderte die Stadt Görlitz vom Studentenwerk Dresden die Daten jedes einzelnen Wohnheimbewohners. Der Betreiber unterhält mehrere Einrichtungen in der Stadt. Mit diesen persönlichen Daten wollte die Kommune in Erfahrung bringen, von welchen der Studierenden sie die Zweitwohnsitzsteuer erheben kann. Das Studentenwerk wehrte sich jedoch und klagte. Jetzt erklärte das Sächsische Oberverwaltungsgericht die Görlitzer Praxis für unzulässig.

Gibt das Studentenwerk Leipzig Daten weiter?

Das Studentenwerk Leipzig gibt keinen persönlichen Daten an die Meldebehörde der Stadt weiter, heißt es auf Nachfrage von LVZ.de. Die Mieter, die in den Wohnheimen leben, erhielten beim Abschluss des Mietvertrags ein Dokument. Mit diesem müssten sie eigenständig ihren Wohnsitz in der Stadt Leipzig anmelden. Nahezu alle der 5200 Wohnheimplätze in Leipzig sind derzeit belegt. Für wie viele Studenten ein Leipziger Wohnheim der Hauptwohnsitz ist, dazu kann das Studentenwerk keine Angaben machen.

Wie viel nimmt Leipzig mit der Steuer ein?

In ganz Leipzig waren im Vorjahr 3887 Menschen verpflichtet, die Zweitwohnsitzsteuer abzuführen. Wie viele davon studieren, darüber gibt die Stadt keine Auskunft. Die Zahlen werden nicht nach Kriterien wie Berufstätigkeit oder Studentenstatus aufgeschlüsselt, hieß es.

Leipzig nahm 2017 insgesamt 1,246 Millionen Euro ein. Zum Stichtag 15. Juni rechnete die Stadt mit 0,853 Millionen Euro – bei bislang 2223 erfolgten Steuerfestsetzungen für dieses Jahr.

Wozu dient die Zweitwohnsitzsteuer?

Geld aus der sogenannten Zweitwohnsitzsteuer kommt vollständig den erhebenden Städten und Gemeinden zu Gute. Bei ihrer Einführung erwarteten die Kommunen eine steigende Zahl an Ummeldungen zum Hauptwohnsitz. So sehen zum Beispiel viele Autofahrer von einer Ummeldung ab, da je nach Stadt die Versicherungsbeiträge dann höher ausfallen könnten.

Allerdings profitieren die Kommunen von einer großen Zahl von Einwohnern mit Hauptwohnsitz. Denn von deren Zahl ist die Höhe an Geldern abhängig, die über den kommunalen Finanzausgleich an die Städte fließt. Für Menschen, die nur mit Zweitwohnsitz in einem Ort leben, gibt es aus diesem Topf kein Geld, obwohl Infrastruktur und Dienstleistungen auch für diese Bewohner finanziert werden müssen.