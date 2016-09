Leipzig. Die Gegner der geplanten Freihandelsabkommen TTIP und CETA rufen für Samstag in Leipzig zu einer Demonstration auf. Laut Maximilian Becker, Sprecher der Veranstaltung, werden rund 10.000 Teilnehmer aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen erwartet. Zu den Organisatoren zählen unter anderem der Deutsche Gewerkschaftbund, Verdi, Attac sowie der Naturschutzbund BUND.

Laut Leipziger Versammlungsbehörde ist unter dem Motto „Stop CETA & TTIP! Für einen gerechten Welthandel!“ von 11.30 Uhr bis 17 Uhr eine Kundgebung auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz in der City geplant. Von 13 bis 15 Uhr soll sich außerdem eine Demonstration über folgende Route bewegen: Wilhelm-Leuschner-Platz → Martin-Luther-Ring → Dittrichring → Goerdelerring → Tröndlinring → Willy-Brandt-Platz → Georgiring → Augustusplatz → Roßplatz → Wilhelm-Leuschner-Platz.

Die Leipziger müssen sich deshalb am Samstag auf kurzzeitige Sperrungen in der Innenstadt sowie auf Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr einstellen. Die Leipziger Verkehrsbetriebe informieren dazu auf ihrer Webseite: www.l.de/verkehrsbetriebe/

Grüne fahren nach Berlin

Für Aufsehen sorgte im Vorfeld der Veranstaltung eine Erklärung der sächsischen Grünen: Der Landesparteitag hatte beschlossen, zu einer Teilnahme an der parallel stattfindenden Demonstration in Berlin aufzurufen. Grund dafür sei eine mangelnde Abgrenzung der lokalen Veranstalter zu rechten Bewegungen und „eine Unterwanderung der Demonstration von nationalistischen Kräften“, heißt es in einer Stellungnahme der Grünen von Anfang September.

Tatsächlich rufen auch rechtspopulistische Bewegungen wie „Wir für Leipzig“ zur Teilnahme an der Demonstration in Leipzig auf. In einer Stellungnahme des Netzwerkes „Vorsicht Freihandel“, das die örtliche Veranstaltung organisiert, heißt es dazu: „Aufrufe von AfD und Bürgerwehren zu der Leipziger Stop Ceta, Stop TTIP Demo zu mobilisieren, verfolgen wir mit großer Sorge. Daher werde durch verschiedene Maßnahmen dafür gesorgt, dass antisemitische, rassistische und nationalistische Personen und Transparente auf der Demonstration keinen Platz haben.

Bundesweit sind am Samstag nahezu zeitgleich sieben Demonstrationszüge geplant. Neben Leipzig soll auch in Köln, München, Stuttgart, Frankfurt, Hamburg und Berlin gegen die Freihandelsabkommen mit den USA und Kanada protestiert werden.

lyn/luc (mit dpa)