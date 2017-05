Leipzig. Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (58, CDU) überreicht am Montag in der Schlosskapelle des Dresdner Residenzschlosses 14 Bürgern den Verdienstorden des Freistaates. Mit dieser Auszeichnung ehrt Sachsen Menschen, die sich im politischen, wirtschaftlichen, kulturellen, sozialen, gesellschaftlichen oder ehrenamtlichen Bereich in herausragendem Maße engagiert haben.

Ausgezeichnet werden aus Leipzig die Professorin Annette G. Beck-Sickinger (56) für ihre herausragende wissenschaftliche Arbeit im Bereich der Peptid-Protein-Interaktionsforschung,

Evamarie Hey-Hawkins (59) für ihre Forschung auf dem Gebiet der anorganischen Chemie mit dem Schwerpunkt der Phosphorchemie,

Sabine Glinkowski (65), die sich seit mehr als 18 Jahren ehrenamtlich für den Verein Restaurant du Coeur engagiert,

sowie Tomoko Masur (66), die sich in besonderer Weise um das künstlerische und gesellschaftliche Leben in Leipzig und Sachsen verdient gemacht hat.