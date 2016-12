Leipzig. Das Thermometer fiel in der Nacht knapp unter Null. Das reichte, um den Straßenbahnbetrieb in Leipzig am frühen Freitagmorgen ordentlich aus dem Takt zu bringen. Wegen vereister Leitungen fuhren die Linien 1 und 2 in Richtung Mockau und Stötteritz mit erheblicher Verspätung von bis zu 40 Minuten.

Kalt und feucht – diese Wetter-Mischung schlug sich wohl buchstäblich auf die Fahrleitungen nieder. In Lausen hatte sich zwischen der Endhaltestelle der Bahnen und der Hermann-Meyer-Straße Raureif auf den Fahrleitungen gebildet, so die Verkehrsbetriebe auf Anfrage von LVZ.de. Durch eine dünne Eisschicht war die Stromversorgung für die Wagen nicht mehr gegeben – und das bedeutete Stillstand.

Die Verkehrsbetriebe setzten ersatzweise Busse zwischen Lausen und der Haltestelle Adler in Kleinzschocher ein. Bis die Störung behoben war und alles wieder stabil im LVB-Netz lief, dauerte es bis circa 8 Uhr, teilten die Verkehrsbetriebe mit.

Von lyn