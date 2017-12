Vergewaltigung von Zwölfjähriger: Staatsanwaltschaft geht in Revision

Leipzig. Die Entführung und Vergewaltigung einer Zwölfjährigen in Leipzig könnte zum Fall für den Bundesgerichtshof werden. Die Staatsanwaltschaft hat gegen ein Urteil des Landgerichts Leipzig Revision eingelegt. Das teilte ein Gerichtssprecher mit.



Die Kammer hatte den 36 Jahre alten Entführer in der vorigen Woche zu sechs Jahren und elf Monaten Haft verurteilt. Es sprach ihn unter anderem der schweren Vergewaltigung und des schweren sexuellen Missbrauchs schuldig. Der Mann hatte das Mädchen im Juni in einem Lieferwagen verschleppt.

Der Prozess war zum Schutz des Kindes unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte elf Jahre Haft gefordert, das Gericht war jedoch dem Antrag der Verteidigung gefolgt.

Es honorierte dabei vor allem das Geständnis des Angeklagten. Durch seine Aussagen ist dem Opfer eine Auftritt vor Gericht erspart gebleiben.

LVZ